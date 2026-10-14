Congo-Kinshasa: Les menaces des ADF inquiètent les responsables de la Réserve de faune à okapis en Ituri

Le directeur de conservation du projet « Conservation de l'Okapi » appelle à un renforcement urgent de la sécurité autour du quartier général de la Réserve de faune à okapis (RFO), à Epulu, en Ituri, face aux incursions répétées des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF). Il précise que ces attaques menacent le personnel, les infrastructures et les okapis en captivité.

Dans une communication faite mardi 13 octobre à Epulu, situé à environ 240 kilomètres au sud-ouest de Bunia, Berce N'safuansa Disiki a fait état d'une dizaine d'attaques attribuées aux ADF. La plus récente, survenue la semaine dernière à Nduye, a coûté la vie à un écogarde.

Selon lui, cette insécurité grandissante représente un danger pour les activités de conservation et les écosystèmes de cette aire protégée, reconnue comme patrimoine mondial.

Les incursions répétées autour du quartier général de la réserve et de plusieurs stations de patrouille suscitent des inquiétudes parmi les agents de conservation. Trois okapis sont actuellement en captivité sur le site principal de la réserve.

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« Cette instabilité grandissante fait planer un danger immédiat et multiforme sur l'ensemble de la région et ses écosystèmes fragiles », alerte N'safuansa Disiki.

Il souligne que les menaces concernent aussi bien les infrastructures de la réserve que la vie des agents de conservation et des populations riveraines.

Des acteurs locaux de la défense de l'environnement rappellent, de leur côté, que la protection de cette espèce emblématique de la RDC dépend également de la sécurité des personnes chargées de sa préservation et des communautés vivant à proximité de la réserve.

Un précédent en 2012

La Réserve de faune à okapis a déjà été la cible d'une attaque meurtrière. Le 24 juin 2012, quatorze okapis avaient été tués lors d'une attaque menée par des miliciens Maï-Maï Simba, sous le commandement de Paul Sadala, connu sous le nom de Morgan, rappelle le communiqué.

Les assaillants avaient également attaqué et saccagé le quartier général de la réserve, perturbant durablement les activités de conservation.

Face aux menaces actuelles attribuées aux ADF, les responsables du projet « Conservation de l'Okapi » plaident pour un renforcement urgent des dispositifs de sécurité afin de protéger le personnel, les installations et les espèces présentes dans cette aire protégée.