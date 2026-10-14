Congo-Kinshasa: Les Maladies Non Transmissibles - Des tueurs silencieux

14 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le diabète, l'hypertension et l'obésité font partie des maladies qui ne se transmettent pas d'une personne à une autre. Cependant, elles évoluent lentement et à bas bruit sans que vous le sachiez jusqu'au jour ou surviennent des complications.

Selon les statistiques de l'OMS, environs 30 % de la population congolaise serait hypertendue et 7 pourcents des kinois diabétiques.

Selon les experts, une personne peut vivre avec de l'hypertension ou un début de diabète pendant des années sans ressentir le moindre inconfort. Se rendre à l'hôpital uniquement pour le bilan de santé n'intéresse pas beaucoup de gens.

Lorsque la maladie se manifeste, ils vont consulter pour enfin découvrir qu'ils souffrent de l'une ou l'autre maladie non transmissibles.

Pourquoi le dépistage précoce de ces pathologies est-il nécessaire ?

A quel moment faut-il consulter pour un bilan de santé ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec docteur Anicet Kipassa, expert en santé publique et avec Maton Audrey, médecin généraliste en Belgique et fondatrice de l'Asbl « Mwinda »

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