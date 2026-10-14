Cote d'Ivoire: Énergie solaire - Des journalistes, des enseignants et des étudiants renforcent leurs capacités

Le Centre de ressources pour les applications de la technologie solaire (Starc) situé à Bingerville accueille, le mercredi 14 octobre 2026, une formation consacrée aux fondamentaux de l'énergie solaire, avec l'appui de l'International Solar Alliance (Isa).

Mieux comprendre l'énergie solaire pour mieux informer et contribuer à sa vulgarisation. C'est l'objectif de la formation organisée par la Direction générale de l'Énergie, avec l'appui de l'International Solar Alliance (Isa), au profit des professionnels des médias, dans le cadre des activités de renforcement des capacités du Centre de ressources pour les applications de la technologie solaire (Starc).

Placée sous le thème « Généralités sur l'énergie solaire », cette formation vise à permettre aux participants de mieux appréhender les principes fondamentaux de cette source d'énergie renouvelable, ses principales applications ainsi que les enjeux liés à son développement en Côte d'Ivoire.

La formation est assurée par Dr Oyédélé Sampson Oladapo, enseignant-chercheur à l'Université Nangui Abrogoua, à Adjamé, et référent en énergie solaire en Côte d'Ivoire. Son expertise permettra aux participants d'acquérir des connaissances essentielles sur les technologies solaires et leurs possibilités d'utilisation.

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Outre des professionnels des médias, cette initiative concerne également les enseignants et les étudiants, qui constituent des acteurs importants de la diffusion des connaissances scientifiques et techniques sur les énergies renouvelables.

Deux sessions sont prévues au Starc, logé au sein du Centre des métiers de l'électricité (Cme) de Bingerville. Par cette initiative, la Direction générale de l'Énergie et l'Isa veulent contribuer au renforcement des compétences et à une meilleure compréhension des solutions solaires, dans un contexte où la transition énergétique occupe une place croissante dans les politiques de développement.