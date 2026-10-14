Cote d'Ivoire: Cinab Forum 2026 - Le pays s'ouvre davantage aux investisseurs nord-américains

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) et le Service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis (Speci) organisent les 13 et 14 octobre 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la troisième édition du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord (Cinab Forum 2026).

Plateforme internationale dédiée à la promotion des opportunités d'investissement, au développement de partenariats stratégiques et au renforcement des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Amérique du Nord, ce forum est meublé, entre autres, de panels, de rencontres B2B et de signatures de partenariats.

Pour la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, ce forum s'inscrit dans la vision du Chef de l'État Alassane Ouattara qui vise à faire de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée des affaires et des investissements. C'est pourquoi elle a salué les initiateurs pour l'opportunité donnée à des investisseurs issus des États-Unis, du Canada et du Mexique pour apprécier les opportunités d'investissements qui se présentent à eux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le Sénat entend prendre toute sa part dans cette dynamique afin que les investissements attendus profitent à l'ensemble de nos districts, régions, communes, donc à toute la population ivoirienne. Chers investisseurs, amis de la Côte d'Ivoire, notre pays vous ouvre les bras afin de construire ensemble des relations économiques encore plus fortes », a déclaré Kandia Camara, les invitant à découvrir les immenses potentialités de la Côte d'Ivoire et à accepter à se laisser tenter par une aventure économique qui constitue pour eux et leurs partenaires ivoiriens, la garantie d'une prospérité certaine au bénéfice de la Côte d'Ivoire et de leurs pays respectifs.

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nialé Kaba, a souligné que ce forum illustre avec force les performances de l'économie ivoirienne qui figure parmi les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest et du continent.

« Nos partenariats économiques avec les pays d'Amérique du Nord qui enregistrent des progrès concrets et mesurables, contribuent à cette croissance robuste et à la diversification progressive des activités de notre pays », dit-elle, soulignant qu'avec le Canada, les échanges économiques ont franchi le niveau record de 1,2 milliard de dollars canadiens en 2025, avec des actifs miniers importants.

La ministre d'Etat Nialé Kaba invite les acteurs économiques ivoiriens à saisir cette plateforme d'échanges pour nouer des alliances stratégiques, durables et mutuellement bénéfiques avec leurs homologues américains, canadiens et mexicains.

L'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire, S.E.Mme Sandra Choufani, a rappelé que son pays, grâce à son expertise dans les domaines du numérique, de l'énergie, des services financiers, des technologies de pointe et de l'agro-alimentaire, est bien placé pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. « Les échanges commerciaux entre le Canada et la Côte d'Ivoire ont atteint un niveau record de 490 milliards de Fcfa en 2025, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2024, faisant de la Côte d'Ivoire, le quatrième partenaire commercial du Canada en Afrique subsaharienne », indique-t-elle.

A l'en croire, le Canada est le premier investisseur étranger dans le secteur minier ivoirien, avec des actifs estimés à 650 milliards de Fcfa. « Le Canada est prêt à investir beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire pour vous accompagner », a promis la diplomate canadienne.

Pour le président de la Cci-ci, Faman Touré, le Cinab Forum ne constitue pas une initiative isolée, mais une nouvelle étape dans les efforts que son institution mène en étroite collaboration avec le Speci pour intensifier les échanges commerciaux, stimuler les investissements et développer des partenariats durables entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis d'Amérique. Pour lui, le renforcement de la coopération entre ces deux pays doit se traduire par des actions concrètes, des partenariats solides et des opportunités d'affaires bénéfiques aux entreprises.

« C'est dans cet esprit que la Cci-ci a multiplié les initiatives visant à rapprocher les entreprises ivoiriennes des investisseurs et partenaires américains depuis près d'une décennie, dans un partenariat fécond avec le Speci et l'ensemble des parties prenantes à la promotion de l'économie ivoirienne », déclare Faman Touré, soulignant que le Cinab Forum vise à assurer la continuité des initiatives, à élargir le cercle des partenaires et à créer les conditions de nouvelles collaborations économiques.

Pour les entreprises américaines, indique Faman Touré, la Côte d'Ivoire représente un marché offrant des perspectives d'investissement dans différents secteurs, avec la possibilité de développer des activités, de nouer des partenariats locaux et d'accéder à partir de la Côte d'Ivoire, aux marchés régionaux.

Le consul général de la Côte d'Ivoire à New York, Inza Camara, par ailleurs délégué général du Speci, a rappelé que les deux premières éditions ont permis de mobiliser plus de 1 800 milliards de Fcfa en intentions d'investissement. « Ces chiffres se sont traduits sur le terrain par des usines de transformation qui sortent de terre, des infrastructures technologiques en cours de déploiement et des milliers d'emplois créés pour notre jeunesse », s'est-il félicité, soulignant que la Côte d'Ivoire ne cherche plus de simples acheteurs de matières premières brutes, elle recherche des partenaires industriels.

« Nous invitons les géants industriels nord-américains à implanter des unités de transformation à haute valeur ajoutée », a-t-il exhorté.