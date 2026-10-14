Tunisie: Nabeul célèbre la harissa du 30 octobre au 1er novembre 2026

La ville de Nabeul accueillera, les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre 2026, une nouvelle édition du Festival de la harissa, organisée sur l'avenue Habib-Bourguiba et au siège de l'Association de sauvegarde de la ville de Nabeul, « Dar Nabeul ».

L'événement proposera un programme mêlant expositions commerciales, animations culturelles et activités scientifiques, autour de la harissa nabeulienne, considérée comme l'un des produits emblématiques du patrimoine culinaire tunisien.

Le directeur de cette édition, Samir Gharghni, a indiqué à Diwan FM que la manifestation vise à valoriser la place de la harissa de Nabeul et à préserver le patrimoine alimentaire de la région.

Cette initiative intervient notamment après l'inscription de la harissa tunisienne sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une reconnaissance qui a renforcé sa visibilité à l'échelle internationale.

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Une pizza à la harissa au programme

Parmi les nouveautés annoncées cette année figure la participation d'un spécialiste venu d'Italie, qui présentera une expérience originale : la préparation d'une pizza à base de sauce harissa.

Cette initiative vise à promouvoir le produit local tout en explorant de nouvelles utilisations de la harissa dans des recettes internationales.

Exposition, vente et animations au centre-ville

Le programme prévoit également l'aménagement d'espaces dédiés à l'exposition et à la vente de différentes variétés de harissa sur l'avenue Habib-Bourguiba.

Des animations seront organisées parallèlement afin d'attirer les visiteurs et de créer une dynamique culturelle et commerciale au centre-ville de Nabeul.

À travers cette manifestation, les organisateurs entendent renforcer la notoriété de la harissa nabeulienne et consolider son statut de produit phare du patrimoine gastronomique tunisien.