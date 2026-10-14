Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Deux rendez-vous décisifs entre le pays et la Libye

14 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé les dates des deux prochaines confrontations entre la Tunisie et la Libye, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le match aller se disputera le 13 novembre 2026 en Tunisie, tandis que la rencontre retour est programmée le 17 novembre en Libye.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre marocain Hamza El Farik pour diriger le match aller prévu en Tunisie.

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La Tunisie et la Libye évoluent dans le groupe H, aux côtés de l'Ouganda, l'un des pays hôtes de la CAN 2027, et du Botswana.

Après deux journées, l'Ouganda occupe la tête du groupe avec 4 points. Le Botswana et la Tunisie suivent avec 2 points chacun, tandis que la Libye ferme la marche avec 1 point.

Résultats du groupe H

1re journée

  • Tunisie - Ouganda : 1-1
  • Libye - Botswana : 2-2

2e journée

  • Botswana - Tunisie : 2-2
  • Ouganda - Libye : 1-0

Classement

  1. Ouganda : 4 points
  2. Botswana : 2 points
  3. Tunisie : 2 points
  4. Libye : 1 point

Ces deux confrontations face à la Libye pourraient donc s'avérer déterminantes pour les Aigles de Carthage dans la course à la qualification.

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