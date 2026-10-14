Tunisie: Infrastructures - Sofiene Tanfouri passe en revue les chantiers de l'ONAS à Sousse et ordonne des démolitions sur le domaine public maritime

Le taux d'équipement de 10 stations de pompage à Sousse et Hammam Sousse a atteint 99 %, et les travaux d'assainissement de la zone de Chott Meriem dans la délégation d'Akouda ont atteint 80 %, parallèlement à l'avancement des travaux de réhabilitation et d'extension de la station d'assainissement de M'saken à hauteur de 87 %, tandis que le taux d'avancement de la réalisation de la station d'assainissement Sousse Hamdoun 2 à Sidi Abdelhamid a atteint 50 %, et le taux de réhabilitation du réseau d'assainissement dans le gouvernorat de Sousse a atteint 60 %. C'est ce qui a été annoncé lors d'une séance de travail qui s'est tenue au siège du gouvernorat de Sousse, hier mardi. Et ce, afin de faire le point sur l'état d'avancement de la réalisation des projets d'assainissement, et d'examiner les principaux problèmes et difficultés qui entravent leur exécution.

Il a été procédé durant la séance à la présentation d'un exposé sur les projets de l'Office National de l'Assainissement et les projets du programme régional de développement, comportant des indicateurs sur les taux d'avancement de la réalisation des nouveaux projets ainsi que ceux en cours d'étude.

Ces derniers concernent l'étude des projets d'assainissement des zones de Chgarnia, Menzel Feth, Ain Mdhaker et El Frada, ainsi que l'assainissement de la ville de Sidi El Hani, où le taux d'avancement de l'étude a atteint 90 %, ainsi qu'au quartier El Ghrabi à Hammam Sousse, dont l'appel d'offres sera annoncé à la fin du mois de novembre prochain. Et ce, aux côtés de l'étude du sixième projet d'assainissement des quartiers populaires de Ras El Oued, le quartier El Ghashem, Roumania 3 et Ben Aoun dans la délégation de Kalaa Sghira, ainsi que l'assainissement de Kondar Sud et Dar Belouaer à Enfidha.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au sujet des nouveaux projets, la séance a débattu de la réhabilitation de l'avenue de la République dans la délégation d'Akouda, et de la réhabilitation de l'avenue Al-Najashi dans la délégation de Sidi Abdelhamid. La séance a abordé, dans un contexte connexe, les différents problèmes et difficultés que connaît le secteur de l'assainissement dans la région, et particulièrement la régularisation de la situation des installations et des réseaux, leur renouvellement, et l'intervention pour leur réhabilitation, de manière à garantir l'amélioration du rendement du service public et le développement de la qualité des services présentés aux citoyens.

Le gouverneur de la région, Sofiene Tanfouri, a appelé dans ce sens les services concernés à respecter les cahiers des charges, les autorisations octroyées pour la pose des canalisations, l'implantation des stations de pompage, et à éliminer toutes les installations illégales sur le domaine public maritime sans exception. Et ce, parallèlement à l'engagement d'une maintenance périodique des différentes stations de pompage et à l'entretien des routes selon les spécifications techniques requises. Il a également insisté sur l'accélération de la signature de la convention entre la municipalité d'Akouda et l'Office National de l'Assainissement pour l'aménagement et le nettoyage de la zone de Chott Erroman El Marda au niveau de l'intersection entre l'oued Laya et l'oued El Kébir, et le lancement des travaux.