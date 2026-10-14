Tunisie: Nabeul - Un réseau international de trafic de drogue démantelé

Les unités régionales de lutte contre les stupéfiants à Nabeul, appuyée par une équipe de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire, a démantelé, au cours du week-end dernier, un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue, actif entre la Tunisie et plusieurs pays étrangers.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires visant à lutter contre la criminalité, notamment contre la propagation des stupéfiants, en particulier dans les milieux jeunes et les établissements de nuit, selon une source sécuritaire citée par l'agence TAP.

Après consultation du ministère public, plusieurs descentes ont été menées entre Nabeul et Tunis. Elles ont permis la saisie d'une importante quantité de comprimés et de buvards imprégnés de LSD, d'une voiture de luxe ainsi que d'une importante somme d'argent.

Les forces de sécurité ont également procédé à l'arrestation de cinq personnes, dont un ressortissant étranger. D'autres suspects ont été inscrits sur la liste des personnes recherchées.

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Un procès-verbal a été établi et l'ensemble des personnes interpellées ont été déférées devant le parquet. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue du réseau et d'identifier d'éventuels autres membres impliqués.