Afrique: Le pays au salon COITM 2026 à Pékin pour promouvoir son offre touristique

L'Office national tunisien du tourisme (ONTT) participe au salon China Outbound and Inbound Tourism Market (COITM), organisé à Pékin du 14 au 16 octobre 2026. Cette présence s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la visibilité de la destination Tunisie sur le marché chinois et à développer la coopération touristique entre les deux pays.

Le COITM constitue une plateforme professionnelle réunissant des représentants de destinations internationales, des tour-opérateurs, des acheteurs de prestations touristiques et des professionnels du voyage en Chine.

L'édition 2026 devrait accueillir des représentants de plus de 30 destinations touristiques, près de 200 exposants ainsi qu'environ 3 000 professionnels, visiteurs et acheteurs chinois et étrangers.

La Tunisie présente son offre aux professionnels chinois

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Selon un communiqué des organisateurs, l'ONTT mettra en avant les produits et ressources touristiques tunisiens auprès des tour-opérateurs chinois, des prestataires de voyages sur mesure ainsi que des acteurs du tourisme d'affaires, notamment dans les segments des réunions, incentives, conférences et expositions.

La participation tunisienne doit également permettre d'explorer de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat avec les professionnels du secteur en Chine.

L'ONTT présentera par ailleurs des informations sur les conditions d'entrée en Tunisie, l'offre touristique locale ainsi que les dispositifs de soutien et de coopération disponibles, avec l'objectif de développer des produits mieux adaptés aux attentes du marché chinois.

L'exemption de visa, un levier pour attirer davantage de touristes chinois

La politique d'exemption de visa pour les touristes chinois constitue l'un des facteurs favorisant la progression des échanges touristiques entre la Tunisie et la Chine.

Entrée en vigueur en septembre 2023, cette mesure permet aux détenteurs de passeports chinois ordinaires d'entrer en Tunisie sans visa et d'y séjourner jusqu'à 90 jours, conformément aux conditions en vigueur.

28 000 touristes chinois en Tunisie en 2025

Selon les données communiquées par les organisateurs du salon, la Tunisie a accueilli environ 28 000 touristes chinois en 2025, soit une progression de 19,3 % par rapport à 2024.

La tendance s'est poursuivie en 2026, avec une hausse de 12 % du nombre de touristes chinois au cours du premier trimestre.

Les arrivées en provenance de Chine ont également progressé d'environ 20 % pendant les vacances du Nouvel An chinois 2026, par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette dynamique renforce l'intérêt de la Tunisie pour le marché chinois, considéré comme un relais de croissance potentiel pour le secteur touristique national.