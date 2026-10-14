Tunisie: Accord entre le ministère de l'emploi et Tunisie-Telecom pour le déploiement de l'IA dans les centres de formation

14 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Riadh Choued, a signé ce mercredi matin un accord de partenariat-cadre avec l'entreprise Tunisie Telecom, et ce, au Centre sectoriel de l'électronique de Den Den.

Cet accord vise à unifier les efforts et les expertises pour accélérer le rythme du déploiement des projets numériques, optimiser l'investissement dans le développement des compétences nationales et renforcer leur préparation à accompagner la transition numérique et à soutenir l'économie nationale.

Cet accord concrétise la politique publique et les choix nationaux qui stipulent la coexistence et la complémentarité entre les secteurs, l'accompagnement des mutations technologiques, et la marche vers les premières étapes qualitatives pour accompagner les changements accélérés au niveau mondial, afin de passer de l'étape de la réaction aux évolutions technologiques à l'étape du pilotage de ces mutations, de leur traitement responsable et de leur considération comme une opportunité réelle pour améliorer la productivité, développer les compétences et offrir de nouveaux domaines de travail.

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L'implantation de laboratoires d'intelligence artificielle au sein des centres de formation professionnelle constitue l'une des composantes stratégiques de cet accord. Ce sont des espaces numériques avancés équipés d'un réseau Internet à très haut débit, considérés comme un incubateur pour l'innovation et la recherche appliquée, une locomotive pour la modernisation pédagogique et technique, et un levier pour bâtir une génération de compétences capables de répondre aux exigences de l'ère numérique.

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