Tunisie: La municipalité du Bardo annonce la réouverture de la piscine municipale

La municipalité du Bardo a annoncé qu'après le parachèvement des travaux de maintenance et des réparations nécessaires, la réouverture de la piscine municipale du Bardo est de mise aujourd'hui mercredi 14 octobre 2026. C'est ce qu'on a annoncé dans un communiqué publié sur la page officielle de la municipalité sur le réseau social.

La même source a appelé l'ensemble des usagers à préserver l'installation, dans la mesure où elle constitue un acquis important et qu'elle représente l'un des équipements sportifs et de loisirs publics phares de la ville du Bardo.

Il est rappelé que l'activité s'était arrêtée temporairement à la piscine municipale en juillet 2026 en raison d'une coupure du courant électrique qui a affecté le fonctionnement du filtre à eau. La piscine a ensuite été soumise à des travaux de maintenance.

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Cette réouverture s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux de réhabilitation des infrastructures sportives de proximité au sein du Grand Tunis. La piscine municipale du Bardo, infrastructure historique de la banlieue ouest, avait déjà fait l'objet d'une profonde rénovation globale pour un coût supérieur à un million de dinars en juin 2023, mettant fin à plus de cinq années de fermeture totale. Face à la forte affluence estivale des jeunes de la région et des associations sportives locales, l'arrêt technique survenu en juillet 2026 à la suite d'un incident électrique sur le système de filtration avait accentué la pression sur les autres bassins de la capitale.

L'achèvement rapide de ces réparations permet ainsi de restituer aux habitants un espace de loisirs crucial pour la cohésion sociale et la pratique sportive amateur, tout en évitant une dégradation prolongée des équipements techniques.

Les personnes souhaitant connaître les horaires des séances ouvertes au public ou les prix des abonnements et des entrées à la piscine peuvent communiquer directement avec la municipalité du Bardo ou visiter le siège de la piscine.