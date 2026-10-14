Cote d'Ivoire: Intelligence économique - AG Consulting veut aider les décideurs à garder une longueur d'avance

Le cabinet ivoirien, AG Consulting, a lancé une nouvelle offre axée sur la veille stratégique, l'aide à la décision, la protection de l'information et l'influence. C'était ce mercredi 14 octobre 2026, à Abidjan-Cocody, à l'hôtel Palm Club. Dans un environnement économique marqué par une concurrence accrue, une circulation rapide de l'information et des risques croissants, la capacité à anticiper devient un enjeu majeur pour les entreprises et les institutions. C'est dans cette perspective qu'AG Consulting, cabinet ivoirien de conseil en assistance en gestion, lance une offre de services en intelligence économique destinée à accompagner les organisations dans leurs décisions stratégiques.

L'objectif est de permettre aux dirigeants de mieux comprendre leur environnement, d'identifier les opportunités, de prévenir les risques et de protéger les informations essentielles à leurs activités. Pour le cabinet, l'information ne doit plus être considérée comme une simple ressource documentaire, mais comme un outil d'aide à la décision et un facteur de compétitivité.

« Dans un environnement où tout s'accélère, l'information est le point de départ de toute décision », souligne Assogba Ayedesso Roland, directeur général d'AG Consulting. À travers cette nouvelle offre, le cabinet entend aider les décideurs à anticiper les évolutions de leur environnement et à faire des choix mieux éclairés.

Quatre domaines d'intervention

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L'offre repose sur quatre principaux domaines. Le premier concerne la veille stratégique et l'intelligence de marché. Il s'agit notamment de suivre les évolutions des marchés, les mouvements des concurrents, les changements réglementaires et les signaux susceptibles d'annoncer de nouvelles tendances.

Le deuxième axe porte sur l'analyse et l'aide à la décision. Les informations recueillies sont examinées et recoupées afin de fournir aux dirigeants des éléments utiles à leurs choix stratégiques. Cette démarche peut notamment servir à évaluer un partenaire ou un investisseur, à préparer une négociation, à répondre à un appel d'offres ou à étudier un projet d'implantation.

La sécurité de l'information et la résilience constituent le troisième volet. Dans un contexte où les données et les savoir-faire représentent des ressources importantes, leur protection devient une préoccupation majeure pour les organisations.

Enfin, le cabinet propose un accompagnement en matière d'influence stratégique et d'affaires publiques. Cette démarche vise à aider les organisations à faire connaître leurs positions auprès des parties prenantes et des décideurs, dans un cadre transparent et conforme à la réglementation.

Une démarche encadrée

Pour transformer les informations recueillies en outils d'aide à la décision, AG Consulting prévoit une méthode en quatre étapes : le cadrage des besoins, la collecte multicanale, l'analyse et le recoupement des données, puis la restitution des résultats accompagnée d'un plan d'action.

Le cabinet précise que l'intelligence économique ne relève ni de l'espionnage ni de la surveillance illégale. Elle repose sur l'exploitation de sources ouvertes et licites, l'expertise humaine et le respect des exigences légales, éthiques et de confidentialité.

Créé le 1er décembre 2011 et devenu une société anonyme en 2025, AG Consulting intervient notamment dans le management des organisations, la santé publique, l'économie de la santé, le renforcement institutionnel et la formation professionnelle. Selon le dossier de presse, le cabinet a accompagné plus de 50 organisations et revendique plus de 15 ans d'expérience.

Pour conduire cette nouvelle offre, il s'appuie également sur l'expertise d'Omar Ezziyati, consultant international en intelligence économique, stratégie d'influence et soft power, qui cumule plus de 20 ans d'expérience.

Avec cette initiative, AG Consulting élargit son champ d'intervention et entend répondre aux besoins des organisations confrontées à des environnements de plus en plus complexes. L'enjeu est de leur donner les moyens de mieux exploiter l'information, d'anticiper les changements et de renforcer leur capacité à prendre des décisions stratégiques en Côte d'Ivoire, en Afrique et à l'international.