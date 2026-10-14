Cote d'Ivoire: Député Léandre Koffi - Du développement local aux ambitions pour Yamoussoukro

Il connaît les rouages de l'administration territoriale, revendique des initiatives de proximité et entend faire de l'action concrète le fil conducteur de son engagement politique.

Député depuis décembre 2025, Léandre Kouakou Kouhouré Koffi regarde désormais au-delà de l'Assemblée nationale. Son ambition : prendre une part plus importante à la gestion de Yamoussoukro, que ce soit à la mairie ou à la tête du District autonome.

Chez Léandre Koffi, l'ambition politique se nourrit d'une expérience qu'il veut ancrer dans les réalités du terrain. Avant son élection à l'Assemblée nationale, ce secrétaire général adjoint du District autonome de Yamoussoukro affirme avoir consacré cinq années à observer les besoins des populations et à participer aux initiatives de développement local. Une expérience qu'il présente aujourd'hui comme un atout pour envisager de nouvelles responsabilités.

Son discours s'appuie notamment sur des actions qu'il dit avoir initiées avant même d'accéder au Parlement. Il cite le reprofilage, à ses frais et avec l'aide d'engins, de la route Kongouanou-Soubounou-Manhounou-Zatta, ainsi que de celle de Koukroubo. Dans ces localités, l'amélioration des voies de desserte constitue un enjeu pour les déplacements des habitants et les activités économiques.

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Le député met également en avant des initiatives destinées à rapprocher les communautés. Selon lui, plusieurs villages akouè ont été dotés de systèmes de haut-parleurs pour faciliter la diffusion des informations communautaires. À Koukroubo, il évoque aussi la construction d'une antenne de téléphonie mobile, avec l'appui d'IHS, et celle d'un dispensaire, en collaboration avec le Rotary Club de Yamoussoukro.

La proximité comme méthode

Au-delà des infrastructures, Léandre Koffi dit vouloir agir sur les conditions de vie des populations, notamment celles des jeunes. Il défend des initiatives en faveur des loisirs, de l'agriculture vivrière et du reboisement. À travers ces actions, il entend promouvoir un développement local qui crée des perspectives dans les villages et contribue à limiter l'exode rural.

Cette orientation s'inscrit, selon lui, dans une conception du leadership fondée sur la proximité. Ancien journaliste spécialisé dans les médias people, il revendique une expérience du contact avec des personnalités de différents horizons et avec le grand public. Il entend mettre cette connaissance des milieux sociaux au service du dialogue et du rassemblement.

Dans un environnement politique où plusieurs formations cherchent à consolider leur influence, Léandre Koffi met en avant sa volonté de dépasser les clivages ethniques, religieux et partisans. Il affirme entretenir des relations régulières avec différentes catégories socioprofessionnelles du District autonome. Ses soutiens voient dans cette présence un moyen de rester à l'écoute des préoccupations locales. Reste à mesurer l'étendue de cette adhésion au-delà de son cercle de proximité.

Il y a trois ans, il aurait été distingué comme meilleur agent de développement local à Yamoussoukro, une reconnaissance qu'il associe à son engagement sur le terrain. Le nom de l'organisme décernant cette distinction et les critères retenus mériteraient toutefois d'être précisés pour en apprécier la portée.

Des préoccupations locales au débat national

À l'Assemblée nationale, où il siège au sein du groupe parlementaire Agir, le député affirme porter plusieurs préoccupations sociales. La cherté de la vie, la lutte contre l'orpaillage clandestin, l'accès à l'école et aux soins de santé figurent parmi les sujets auxquels il dit accorder une attention particulière. Il plaide également pour une gouvernance fondée sur la transparence et la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics.

Ces engagements dessinent les contours de son positionnement politique. Mais entre les préoccupations exprimées, les initiatives revendiquées et les résultats effectivement obtenus, la distinction reste essentielle pour apprécier son action. La portée de ses interventions parlementaires, les réalisations sur le terrain et leur impact sur les populations constituent autant d'éléments permettant d'établir un bilan précis.

Car les responsabilités municipales ou la direction d'un District autonome supposent des exigences particulières : une vision du développement, une capacité à mobiliser les ressources, une équipe opérationnelle et des résultats mesurables. L'expérience administrative et la proximité avec les populations peuvent constituer des atouts, à condition de s'accompagner d'une stratégie claire et d'une capacité de gestion éprouvée.

À Yamoussoukro, Léandre Koffi entend désormais élargir le champ de son action. Il mise sur son parcours, ses initiatives locales et sa connaissance du territoire pour faire entendre sa voix dans les débats sur l'avenir de la capitale politique ivoirienne. La suite de son parcours dira comment il entend transformer cette ambition en projet de développement et dans quelle mesure ses propositions rencontreront les attentes des populations.