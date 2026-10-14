Cote d'Ivoire: Trophées France Ivoire 2026 - 12 nominés dont 5 femmes, le palmarès connu le 26 novembre

La Résidence de l'ambassadeur de France, à Cocody, abritera, le 26 novembre, la 4e édition du gala du Trophée France Ivoire, une distinction qui promeut les initiatives contribuant au renforcement des liens d'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire.

Qui succèdera à la Française Marie-Odile Gabet, lauréate en 2024 de la 3e édition des Trophées France Ivoire ? La réponse sera connue le 26 novembre 2026, à la Résidence de l'ambassadeur de France, à Cocody, où, devant 300 invités de marque, sera dévoilé le palmarès de la 4e édition.

Selon l'entrepreneuse franco-ivoirienne Martine Ducoulombier, initiatrice de cette biennale, 12 nominés dont six Français et six Ivoiriens sont dans la course. « Ils exercent dans différents secteurs d'activité : la médecine, la musique, le sport, l'industrie, l'administration publique et le développement rural. Il y a cinq femmes parmi eux. Nous allons tous les célébrer ensemble avec nos invités parmi lesquels des représentants du gouvernement, de hautes personnalités du monde diplomatique et artistique. Un orchestre de symphonie donnera la touche artistique à la cérémonie », annonce-t-elle.

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Créé en 2019, le Trophée France Ivoire distingue et honore les citoyens ivoiriens et français qui, par des convictions et actions concrètes, intensifient les relations d'amitié et de fraternité entre la France et la Côte d'Ivoire ainsi que l'harmonie entre les peuples français et ivoiriens.

Le trophée est matérialisé par une oeuvre d'art symbolique : une sculpture en bronze présentant d'un côté la carte de la France et de l'autre la carte de la Côte d'Ivoire. Conçue par un artiste français, l'oeuvre est réalisée selon la technique traditionnelle de la cire perdue, par des artisans ivoiriens situés à Grand-Bassam.

« La France et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations qui durent et perdurent parce que, de part et d'autre, des personnes ou des groupes de personnes croient profondément aux valeurs d'amitié et s'y engagent. Ces personnes méritent d'être mises en lumière et honorées. Je voudrais remercier nos partenaires dont la Chambre de commerce et d'industrie France Côte d'Ivoire qui nous est d'un grand appui cette année », affirme Martine Ducoulombier.

La première édition, en 2019, avait été remportée par le docteur français Henri Chenal. A l'édition suivante, en 2022, c'est au franco-ivoirien Olivier Kapo que le grand prix a été attribué. En 2024, le Trophée a récompensé l'engagement « sans faille » de Marie Odile Gabet, une professionnelle de santé « au grand coeur » qui a consacré plus de 20 ans au service des enfants séropositifs au Centre Espoir à Grand-Bassam. Le prix du public est revenu au metteur en scène Abass Zein. Enfin, le prix spécial a honoré Salif Traoré dit A'Salfo, lead vocal du groupe Magic System.

Les bénéfices de l'évènement seront versés au profit d'associations à but non lucratif engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, assure Martine Ducoulombier.