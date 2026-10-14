Congo-Kinshasa: Joseph Kabila revient dans le jeu, mais la voie armée peut-elle le sortir de l'impasse?

En mai 2026, Joseph Kabila paraissait acculé : sanctionné par Washington, condamné à mort, ses principaux collaborateurs arrêtés et son parti fragilisé. Cinq mois plus tard, l'ancien président prend la tête du Front pour la refondation de la nation (FRN), qui succède à l'Alliance fleuve Congo (AFC). Il retrouve une position centrale dans la contestation du pouvoir. Mais ce choix militaire lui coûte déjà des soutiens et ne règle ni ses difficultés diplomatiques ni les désaccords au sein de la rébellion.

En mai, la question était de savoir si Joseph Kabila était désormais hors-jeu. L'annonce du 12 octobre montre qu'il conserve une capacité à rebondir. À Goma, l'ancien président a été désigné à la tête du Front pour la refondation de la nation, le FRN, une organisation politico-militaire qui annonce remplacer l'Alliance fleuve Congo.

Ses liens avec les dirigeants de l'AFC/M23 étaient connus. Il assume désormais une fonction à leur tête. Ce passage change sa responsabilité : il ne pourra plus seulement commenter la guerre, les négociations et la conduite du pouvoir à Kinshasa. Il devra aussi répondre des décisions prises par l'organisation qu'il préside.

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Pour autant, les difficultés décrites en mai demeurent. La création du FRN ne lève ni sa condamnation à mort ni les sanctions américaines. Elle lui donne un nouvel instrument pour peser sur la crise, sans lui garantir une sortie de l'impasse.

Un nouveau chef, les mêmes responsables

Autour de Kabila, les principaux dirigeants restent en place. Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa deviennent vice-présidents. Sultani Makenga conserve le commandement de l'Armée révolutionnaire congolaise, avec rang de vice-président. Freddy Kaniki est nommé secrétaire général, secondé par Benjamin Mbonimpa.

Le changement est donc important au sommet, moins dans l'appareil qui doit faire fonctionner le mouvement. La déclaration prévoit encore de compléter les organes du front. Elle ne précise pas jusqu'où ira l'autorité de Kabila sur le commandement militaire ni comment seront arbitrés les désaccords.

Car ceux-ci existaient avant le FRN. Dans leur rapport du 11 juin 2026, les experts de l'ONU indiquaient que Kabila et Nangaa ambitionnaient de prendre le pouvoir à Kinshasa, tandis que la plupart des dirigeants du M23 s'opposaient à des opérations au-delà du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Les experts évoquaient déjà une restructuration, un changement de nom et un rôle de premier plan pour l'ancien président. Ce scénario s'est concrétisé. Rien ne permet encore de dire que les divergences qui l'accompagnaient ont été réglées.

Le statut du M23 reste lui aussi à éclaircir. La déclaration met explicitement fin à l'AFC. Elle ne dit pas que le M23 disparaît. Elle ne précise pas davantage ce que devient « Sauvons la RDC », la plateforme politique lancée par Kabila en 2025.

La voie armée lui coûte des soutiens

Le FRN annonce vouloir combattre ce qu'il qualifie de tyrannie, « par tous les moyens y compris la force ». Cette orientation donne une forme explicite à l'engagement de Kabila. Elle crée aussi une séparation avec ceux qui veulent continuer à s'opposer à Tshisekedi sans rejoindre une organisation armée.

Marie-Ange Mushobekwa l'a exprimé clairement. L'ancienne ministre des Droits humains remercie Kabila pour les années passées à ses côtés, mais prend ses distances avec la voie armée. Elle reste dans l'opposition et défend le dialogue.

« Son choix compte : il montre qu'un ancien soutien de Kabila peut refuser le FRN sans rejoindre le camp Tshisekedi », explique un analyste à Kinshasa. D'autres départs concernent le PPRD. Patrick Nkanga quitte ses fonctions dans le parti et évoque une nouvelle orientation politique. Allegra Fosh Ngalula annonce son retrait en rejetant toute association à une démarche de déstabilisation. « Kabila ne peut pas considérer tous ses anciens relais comme acquis », ajoute l'analyste.

La situation de ceux qui vivent à Kinshasa doit également être prise en compte. Soutenir publiquement un mouvement politico-militaire depuis la capitale expose à des risques différents de ceux encourus depuis l'exil ou Goma. Les arrestations de responsables du camp Kabila pèsent sur cet environnement. La peur de la prison, la protection d'activités ou d'intérêts locaux peuvent entrer dans les calculs.

À cette pression s'ajoute un problème de communication interne. Selon certains proches de l'ancien président, Joseph Kabila échange surtout avec son entourage rapproché, sans maintenir des contacts réguliers avec tous ses soutiens restés à Kinshasa. Certains doivent donc se prononcer sur des décisions auxquelles ils n'ont pas été associés.

« Le FRN devra faire davantage que publier un organigramme pour les conserver. Il lui faudra expliquer ses choix, donner une place à ses relais et convaincre ceux qui ne veulent pas être entraînés dans une stratégie militaire », explique un membre du PPRD qui est resté dans la capitale congolaise.

Le dialogue reste disputé

Joseph Kabila et les signataires du FRN accusent Kinshasa de refuser un dialogue réellement inclusif. Le pouvoir affirme, lui, avoir engagé ce processus.

Devant le Conseil de sécurité, le 29 septembre, la représentation congolaise avait mis en avant l'annonce de Félix Tshisekedi d'un dialogue national et la création de son comité préparatoire. James Swan, chef de la Monusco, avait salué l'annonce, tout en demandant une large participation, des facilitateurs acceptés par les parties et le respect des libertés fondamentales.

Le désaccord ne porte donc pas seulement sur la tenue d'un dialogue. Il concerne ceux qui pourront y participer, ceux qui le conduiront et les sujets qui pourront y être discutés.

« En prenant la tête du FRN, Kabila cherche une position plus forte pour peser dans ce débat. Mais il devra convaincre au-delà des responsables de l'ancienne AFC. Les opposants qui rejettent à la fois le pouvoir de Tshisekedi et la lutte armée ne suivront pas nécessairement l'ancien président », dit un diplomate.

Un changement de nom ne change pas tout

Le FRN présente la crise comme essentiellement intérieure et en attribue la responsabilité au pouvoir de Kinshasa. Ce discours rejoint celui de Kabila contre son successeur.

Il laisse cependant entière la question du Rwanda. Les experts de l'ONU décrivaient son soutien comme essentiel aux capacités militaires de l'AFC/M23. Ils estimaient également que la visibilité accrue de Kabila semblait destinée à masquer ce rôle et à présenter la rébellion comme une réponse congolaise à un problème congolais. L'arrivée d'un ancien président à la tête du mouvement renforce cette présentation nationale. Elle ne démontre aucun changement dans les soutiens extérieurs, selon un ancien membre du groupe des experts de l'ONU.

La continuité des négociations pose une autre question. Une source proche de la rébellion interrogée affirme que le FRN reprendra les engagements de l'AFC/M23. La déclaration ne détaille pas comment.

Pour les médiateurs, il faudra désormais savoir qui négocie, qui décide et qui peut faire exécuter un accord. Kabila est désigné président. Reste à voir quelle autorité cette fonction lui donne dans les faits.

Washington, Doha et les prochaines semaines

Les réactions de Washington et du Qatar seront importantes. Les États-Unis ont sanctionné Joseph Kabila pour son soutien à l'AFC/M23. Doha conduit les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion. Tous deux devront apprécier ce que change la nouvelle organisation.

« La poursuite de contacts avec le FRN ne signifierait pas une approbation de son programme. Un silence ne vaudrait pas non plus feu vert à une offensive », nuance un diplomate africain en poste à Kinshasa.

Le calendrier américain mérite également d'être suivi. Les élections de mi-mandat du 3 novembre détermineront les rapports de force au Congrès pour la seconde moitié du mandat de Donald Trump. Elles ne changeront pas le président et n'entraîneront pas automatiquement une révision de la politique congolaise de Washington.

Elles peuvent néanmoins modifier les contraintes de l'administration, l'attention portée au dossier ou les moyens consacrés à son suivi. Il faudra observer si Washington cherche à accélérer l'application des accords pour en montrer les résultats, ou si d'autres urgences prennent le dessus.

Aussi par rapport à cette évolution, le terrain militaire restera le premier indicateur. Si les lignes de front bougent dans l'est, si les opérations s'étendent ou si une désescalade s'amorce, ces faits permettront de mieux comprendre les choix des deux camps. Ils montreront aussi si les ambitions nationales de Kabila et Nangaa l'emportent sur les réserves exprimées par des dirigeants du M23.

Mais une avancée militaire ne suffira pas à prouver un quitus américain. Elle devra être rapprochée des décisions du commandement, des soutiens engagés et des réactions diplomatiques. De même, de nouveaux combats mettraient Doha sous pression.

En mai, Kabila devait prouver qu'il pouvait encore exister politiquement malgré l'étau. Il a montré qu'il pouvait reprendre l'initiative. Son défi est désormais plus lourd : garder ses soutiens, diriger une coalition traversée par des désaccords et faire des choix dont il devra assumer les conséquences.

Les prochaines semaines permettront de voir ce que son arrivée à la tête du FRN change réellement : dans la guerre, dans les négociations et dans son propre camp.