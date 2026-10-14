Tunisie: Nabeul - La récolte de grenades chute à 15 000 tonnes

La saison de récolte des grenades a démarré depuis quelques semaines dans le gouvernorat de Nabeul, troisième région productrice à l'échelle nationale après Gabès et Béja.

La production régionale est estimée cette année à 15 000 tonnes, contre environ 20 000 tonnes lors des saisons précédentes, selon Béchir Ounallah, président de l'Union locale de l'agriculture à Béni Khalled.

Cette baisse s'explique notamment par la hausse des coûts de production, le manque d'eau d'irrigation et l'absence de circuits de distribution suffisamment organisés.

Une filière fragilisée par les coûts et le manque d'eau

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Le responsable agricole a alerté sur les difficultés rencontrées par les producteurs, dans un contexte marqué par la pression sur les ressources hydriques et l'augmentation des charges.

Il a souligné la nécessité de préserver la culture de la grenade, compte tenu de son importance économique, nutritionnelle et de ses nombreux bienfaits pour la santé.

Appel à développer l'exportation et la transformation

Béchir Ounallah a appelé les autorités compétentes à mettre en place davantage d'incitations afin de soutenir la filière.

Parmi les pistes évoquées figurent le développement de nouveaux marchés à l'exportation et le soutien aux unités de transformation agroalimentaire, afin de mieux valoriser la production locale et d'assurer la durabilité du secteur.

Vers un marché de gros commun à Béni Khalled et Zaouiet Jedidi

Le président de l'Union locale de l'agriculture a également renouvelé son appel à la création d'un marché de gros commun entre Béni Khalled et Zaouiet Jedidi.

Il a par ailleurs plaidé pour la réactivation des coopératives agricoles, qui assuraient auparavant la collecte et la distribution des produits des agriculteurs sur les marchés intérieur et extérieur.

La grenade tunisienne a notamment été exportée vers les pays du Golfe, où elle bénéficie d'une bonne réputation en raison de sa qualité.