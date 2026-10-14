Tunisie: JCC 2026 - Découvrez l'affiche de la 37e édition

14 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La direction des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) a dévoilé, lundi soir, l'identité visuelle de la 37e édition, prévue du 12 au 19 décembre 2026.

Cette nouvelle affiche rend hommage à six décennies d'engagement en faveur du cinéma africain et arabe, en mettant en avant les voix libres, les causes justes ainsi que des formes visuelles singulières et novatrices.

Une affiche inspirée du cubisme et du Bauhaus

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Le visuel repose sur un portrait stylisé, inspiré à la fois du cubisme et du Bauhaus. Le visage est composé de formes géométriques qui symbolisent la pluralité des regards et la diversité des genres cinématographiques représentés au fil des éditions.

Une pellicule traverse également la composition et dessine subtilement le chiffre « 60 », en référence aux six décennies d'histoire du festival.

Ombre, lumière et références à la salle de cinéma

L'identité visuelle joue sur un fort contraste entre ombre et lumière. Le fond sombre et les textures granuleuses rappellent l'atmosphère d'une salle de cinéma avant le début d'une projection.

La palette chromatique associe l'orange et le rouge, qui évoquent la chaleur méditerranéenne et la passion du public, à un bleu turquoise apportant une touche plus contemporaine.

Un hommage à l'histoire des JCC

À travers cette création, les organisateurs souhaitent rendre hommage aux fondateurs du festival et à son héritage, tout en réaffirmant la place des JCC comme espace de mémoire, de création, de liberté artistique et de rencontre.

Créées il y a six décennies, les Journées cinématographiques de Carthage poursuivent ainsi leur vocation de plateforme majeure pour le cinéma africain et arabe, tout en renouvelant leur image à l'occasion de cette 37e édition.

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