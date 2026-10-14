Tunisie: ESS/Assemblée élective - Ce sera le 7 novembre

L'Etoile Sportive du Sahel tiendra une assemblée générale extraordinaire consacrée à la révision de ses statuts, suivie d'une assemblée générale élective pour la désignation d'une nouvelle instance dirigeante, le samedi 7 novembre au siège du club.

Selon un communiqué du secrétariat général du club, l'AG extraordinaire aura dans son ordre du jour un point unique: la délibération et l'approbation de la révision et de l'amendement de certaines dispositions des statuts de l'association», conformément aux articles 13, 15, 25 et 26 des statuts.

Le même communiqué rappelle, par ailleurs, qu'en application de l'article 24 des statuts, une commission indépendante des élections est chargée de la préparation de l'AG élective extraordinaire, de la conduite de ses travaux, de l'acceptation des candidatures, de l'établissement de la liste des candidats et de la proclamation des résultats.