À l'occasion d'Octobre rose, l'Institut Salah-Azaïez organise, chaque samedi du mois d'octobre, des consultations gratuites en dermatologie destinées aux femmes suivant une chimiothérapie ou une radiothérapie.

L'objectif est de prévenir, identifier et traiter les éventuels effets cutanés liés à ces traitements, tout en apportant aux patientes des conseils médicaux adaptés, a indiqué Hanen Bouaziz, professeure agrégée en chirurgie carcinologique à l'Institut.

Ces consultations sont assurées par la Société Tunisienne de Dermatologie et de Vénéréologie (STDV), en collaboration avec le professeur Hatem Bouzayène, spécialiste en chirurgie carcinologique à l'Institut Salah-Azaïez.

Un rendez-vous de dépistage le 31 octobre

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L'Institut maintient également son rendez-vous annuel consacré au dépistage précoce du cancer du sein, à la sensibilisation et à l'orientation des femmes. Cette journée est programmée pour le samedi 31 octobre.

Selon Hanen Bouaziz, près de 100 mammographies avaient été réalisées lors de l'édition précédente. Plusieurs cas de cancer avaient alors été détectés et les patientes concernées sont actuellement prises en charge à l'Institut.

Un accompagnement psychologique pour les patientes

Le dispositif ne se limite pas au dépistage médical. L'Institut propose également un accompagnement psychologique en partenariat avec la Société Tunisienne de Psycho-Oncologie et l'Association tunisienne d'assistance aux malades du cancer du sein.

Cet accompagnement vise à aider les patientes à mieux vivre l'annonce de la maladie, les traitements et les différentes étapes de leur parcours thérapeutique.

Des femmes ayant guéri d'un cancer du sein sont également invitées à rencontrer les patientes récemment diagnostiquées afin de partager leur expérience et de leur apporter un soutien moral.

L'objectif est notamment de réduire le sentiment de solitude et l'anxiété liés à la maladie, tout en renforçant la confiance des patientes pendant leur traitement.

Des espaces d'accueil repensés

L'Institut Salah-Azaïez travaille parallèlement à l'amélioration de ses espaces d'accueil, d'orientation et de consultations externes afin de mieux prendre en compte l'état psychologique des patientes.

La façade de l'établissement a récemment été rénovée en collaboration avec l'Institut français et l'Association tunisienne d'assistance aux malades du cancer du sein. Elle a été transformée en une fresque colorée évoquant l'espoir et l'optimisme.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'humanisation de l'environnement hospitalier, destinée à réduire l'appréhension des patientes face aux traitements.

Le dépistage précoce reste essentiel

Hanen Bouaziz a rappelé que le dépistage précoce du cancer du sein augmente les chances de traitement et de guérison.

Elle a toutefois souligné que certaines patientes arrivent encore à l'Institut à des stades relativement avancés de la maladie. Le diamètre moyen des tumeurs au moment du diagnostic varie entre 2,5 et 3 centimètres.

La spécialiste insiste ainsi sur la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation et d'encourager les femmes à ne pas retarder les examens de dépistage.