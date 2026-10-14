Gabon: Eglise Évangélique du Gabon - Les affaires courantes et les pouvoirs de l'administration provisoire

Que peut réellement faire l'Administration provisoire de l'Église évangélique du Gabon (EEG) ? Doit-elle se limiter aux affaires courantes ou peut-elle prendre les décisions administratives nécessaires au fonctionnement de l'Église, notamment en matière de nominations et d'affectations ? L'enjeu est de concilier continuité institutionnelle, respect des compétences habituelles et retour à une gouvernance apaisée.

La situation présente une particularité : les textes internes de l'EEG ne prévoient pas expressément une transition de cette nature et aucun cahier des charges spécifique n'a, à notre connaissance, été remis à l'Administration provisoire. Il faut donc s'appuyer sur la décision fondant son intervention, sans lui attribuer des pouvoirs non reconnus ni réduire sa capacité d'action au point de compromettre le fonctionnement de l'Église.

Cette transition s'inscrit dans une démarche impulsée par le ministère de l'Intérieur, dans un contexte de recherche d'apaisement institutionnel. Le Comité des sages, qui a procédé à la mise en place de l'Administration provisoire, participe à cette dynamique.

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La *décision n° 00134/MISD du 14 août 2026*, rendue publique le 15 août, suspend le Directoire de l'EEG et interdit à ses membres de poursuivre les activités de direction et de gestion concernées. Elle confie à l'Administration provisoire la conduite des affaires courantes nécessaires au bon fonctionnement de l'Église et la préparation d'un nouveau synode, dans un délai maximal de trois mois, afin de mettre en place un nouveau Bureau dans la sérénité et l'apaisement.

Dès lors, l'Administration provisoire ne saurait être une structure purement symbolique. Assurer les affaires courantes suppose de prendre les mesures indispensables à la continuité des activités, de prévenir les blocages et de répondre aux situations qui ne peuvent attendre le retour à une gouvernance ordinaire.

Toutefois, les *affaires courantes* ne signifient pas un transfert automatique de toutes les compétences des instances suspendues ou des organes habituels de l'Église. Il convient de distinguer les mesures nécessaires au fonctionnement quotidien des décisions engageant durablement l'avenir de l'institution. Cette distinction préserve une marge d'action utile sans transformer une mission temporaire en pouvoir illimité.

La question des nominations dans l'enseignement et des affectations pastorales illustre cette difficulté. Dans le fonctionnement habituel de l'EEG, les nominations aux fonctions relevant de l'enseignement relèvent du Conseil national, par l'entremise du président de l'Église. Les affectations pastorales obéissent également aux compétences et procédures ordinaires des instances dirigeantes.

Or, la décision du 14 août 2026 n'autorise explicitement ni n'interdit formellement à l'Administration provisoire de procéder à de nouvelles nominations. Ce silence appelle une interprétation prudente, sans être systématiquement défavorable à cette administration.

En effet, si une vacance de poste, une difficulté dans un établissement scolaire ou une situation pastorale exige une intervention, l'inaction pourrait compromettre la continuité qu'elle est chargée de préserver. Une mesure répondant à une nécessité réelle ne devrait donc pas être écartée par principe au seul motif qu'elle intervient pendant la transition.

Cela ne signifie pas que toutes les nominations et affectations relèvent automatiquement de ses prérogatives. Chaque décision doit être appréciée selon sa nécessité, sa portée et sa compatibilité avec la mission provisoire. Les mesures indispensables à la continuité du service doivent être distinguées de celles qui engagent durablement l'avenir de l'Église. En cas de doute sérieux, une clarification auprès des instances ou autorités compétentes serait préférable.

Par ailleurs, les nominations et affectations intervenues pendant cette période pourront, selon leur nature et les règles applicables, être réexaminées à la fin de l'année scolaire et de l'année ecclésiastique, une fois les nouvelles instances dirigeantes installées. Il ne s'agit de présumer ni leur annulation ni leur confirmation, mais de préserver la possibilité d'un examen par les organes compétents.

*Assurer la continuité aujourd'hui ne signifie pas figer définitivement les décisions pour demain.* L'Administration provisoire devrait donc privilégier des mesures nécessaires, proportionnées et transparentes, en motivant ses décisions importantes et en évitant les engagements irréversibles qui ne seraient pas indispensables à sa mission.

En définitive, l'absence de cahier des charges spécifique et le silence de la décision sur certaines catégories d'actes appellent une interprétation équilibrée. Il serait aussi peu prudent de reconnaître à l'Administration provisoire tous les pouvoirs des organes ordinaires que de lui interdire toute initiative indispensable au fonctionnement de l'Église.

La voie la plus raisonnable consiste à lui reconnaître une marge d'action suffisante pour assurer les affaires courantes et préparer le nouveau synode, tout en appréciant chaque décision selon sa nécessité, sa portée et sa compatibilité avec le caractère temporaire de sa mission.

*L'absence d'autorisation explicite ne vaut pas automatiquement interdiction ; de même, l'absence d'interdiction ne vaut pas autorisation illimitée.*

Cet équilibre entre continuité institutionnelle, prudence dans l'exercice des compétences et préparation d'une gouvernance régulière peut contribuer au redressement de l'EEG et au retour durable de la sérénité en son sein.