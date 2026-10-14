Gabon: EEG - Sur la voie de l'apaisement, l'administration provisoire rencontre Louis Sylvain Allogho Engo

Le processus d'apaisement au sein de l'Église Évangélique du Gabon franchit un cap décisif. Dans l'optique de trouver des solutions durables à la crise que traverse l'institution, le bureau de l'administration provisoire et les facilitateurs poursuivent leurs rencontres.

Ce mercredi 14 octobre à Baraka Mission, le bureau provisoire s'est entretenu avec l'ancien Président de l'EEG, Louis Sylvain Allogho Engo.

Une rencontre tenue conformément aux orientations du Ministère de l'Intérieur, qui a instruit l'administration provisoire de travailler avec l'ancien président pour une transition harmonieuse.

Au coeur des échanges, les réajustements techniques dans deux dossiers majeurs : le placement des ouvriers et l'Enseignement Privé Protestant. Des réajustements nécessaires, selon le bureau provisoire, pour rendre plus efficace la Direction de l'Enseignement Privé Protestant et garantir un meilleur fonctionnement de l'Église.

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Le tout, dans un seul but : préserver l'apaisement et assurer le bon déroulement du prochain synode prévu au mois de décembre 2026.

Fait marquant de cette rencontre, l'attitude de l'ancien Président. Louis Sylvain Allogho Engo a affiché une attitude responsable et chrétienne, souhaitant que les choses rentrent dans l'ordre comme des enfants de Dieu. Il a, à cette occasion, clairement reconnu l'autorité de l'administration provisoire conduite par le Pasteur-Président Thierry Constant Ndong Nnang.

La réunion s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, avec un seul mot d'ordre : l'obéissance à l'administration provisoire.

Un signal fort qui annonce des jours meilleurs pour une Église Évangélique du Gabon unie et forte.