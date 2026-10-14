Congo-Kinshasa: L'érosion menace le complexe scolaire Tubondo à Mbuji-Mayi et perturbe les cours

Le complexe scolaire Tubondo, qui regroupe les écoles conventionnées catholiques Tubondo et Saint-Léonard, est menacé par la progression de plusieurs ravins dans la commune de la Kanshi, à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental).

Les comités de parents et les directions de ces établissements ont lancé l'alerte mercredi 14 octobre, face aux dégâts provoqués par les pluies et les vents violents.

Au moins 4 salles de classe sont désormais hors d'usage, selon les informations communiquées par les responsables des établissements. Un bâtiment a déjà été englouti par l'érosion, tandis que d'autres infrastructures restent menacées.

La situation s'est aggravée depuis la rentrée scolaire, avec l'intensification des précipitations dans le quartier Tubondo. La progression des têtes d'érosion fragilise les infrastructures scolaires et compromet la sécurité des élèves.

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Pour prévenir les risques, la direction est contrainte d'interrompre les cours avant leur terme à chaque averse. Ces arrêts répétés perturbent le déroulement normal des activités scolaires.

Les comités de parents et les responsables des deux établissements appellent à une intervention pour faire face à l'avancée des ravins et préserver les infrastructures encore debout.

Jean-Bosco Tshibuabua, président du comité des parents d'élèves, témoigne de la détresse des familles :

« On a déjà perdu plus de 4 salles dont un bâtiment est déjà englouti par le ravin. Il y a aussi trois classes menacées [...]. Avec la pluviométrie abondante en cette période pluvieuse, il n'y a pas moyen que les enfants puissent étudier. La direction de l'école est toujours obligée de libérer les enfants pour éviter les dégâts. C'est ainsi que nous demandons l'intervention des autorités pour que cette institution ne puisse pas s'effacer de la carte scolaire. »

L'unique complexe assurant la gratuité de l'enseignement

Le complexe scolaire Tubondo-Saint-Léonard est d'autant plus important qu'il est le seul établissement public du quartier à assurer la gratuité de l'enseignement de base. Selon la direction, trois autres bâtiments, comprenant chacun deux salles de classe, sont également menacés par l'érosion.

Face à cette situation, le ministre provincial de l'Éducation a affirmé avoir pris connaissance du dossier et a promis de le transmettre à l'autorité provinciale afin d'envisager des travaux d'urgence et d'assainissement.