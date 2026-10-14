Congo-Kinshasa: L'insalubrité du marché frontalier de Kasindi-Lubirigha inquiète commerçants et clients

Les commerçants du marché central de Kasindi-Lubirigha, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), alertent sur la dégradation des conditions d'hygiène sur ce site commercial situé à la frontière entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ouganda. Ils dénoncent ce mercredi 14 octobre, la présence de déchets, d'eaux stagnantes et l'insuffisance de toilettes publiques, qui compliquent leurs activités et découragent certains clients.

Selon leur témoignage, des tas d'immondices, des boues et des odeurs nauséabondes sont visibles à plusieurs endroits du marché, fréquenté quotidiennement par des commerçants, des agriculteurs et des clients venus notamment de Beni, Bulongo, Mutwanga et Oïcha.

Pour Kaswera Aline, vendeuse au marché central, ces conditions nuisent au travail des commerçants. « Il y a trop de déchets ici. L'environnement est très insalubre. Il y a des eaux usées et des boues qui nous empêchent de bien travailler », déplore-t-elle.

Des clients découragés par les déchets

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Les commerçants s'inquiètent également des conséquences de cette insalubrité sur la fréquentation du marché et la vente des denrées alimentaires. Certains clients renonceraient à leurs achats en raison des déchets et des mauvaises odeurs.

Muyisa Mathe, commerçant, interpelle les services compétents sur cette situation. « Nous vendons des denrées alimentaires au milieu des saletés et des mauvaises odeurs. Certains clients rebroussent chemin dès qu'ils aperçoivent les déchets », témoigne-t-il.

Les commerçants s'interrogent par ailleurs sur l'utilisation des taxes perçues pour l'assainissement du marché. Ils demandent au service de l'Hygiène et Environnement ainsi qu'aux autorités compétentes de prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions sanitaires du site.

De son côté, le chef du marché de Kasindi indique qu'une association de volontaires participe déjà aux opérations d'assainissement, en collaboration avec les autorités communales.

Malgré cette initiative, les vendeurs et les usagers estiment que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la propreté du marché central de Kasindi-Lubirigha, situé à environ 90 kilomètres de la ville de Beni au Nord-Kivu, et préserver son attractivité commerciale.