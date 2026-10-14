Afrique: La Russie reconstruit son influence en Afrique

14 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Moscou reconstruit progressivement son influence en Afrique, écrit mercredi Focus Infos. De la solidarité anticoloniale de l'époque soviétique, la Russie est passée à des partenariats militaires, politiques et économiques sous Vladimir Poutine.

Elle multiplie les points d'ancrage, de la République centrafricaine aux pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), en passant par la Libye, le Soudan et le Nigeria.

Derrière les discours de souveraineté et de partenariat sans condition se dessinent, selon le média, des intérêts stratégiques, militaires et économiques, notamment autour des ressources naturelles. Du Nigeria au Togo, l'enjeu est désormais de transformer ces rapprochements en retombées économiques concrètes.

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