Togo: Hausse attendue de la production céréalière

14 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

La production céréalière pour la campagne agricole 2026-2027 est estimée à plus de 1,955 million de tonnes. Cela représente une hausse de 4,3 % par rapport à la campagne précédente et de 25,2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Le ministère de l'Agriculture salue ces perspectives, qui laissent entrevoir une amélioration de la sécurité alimentaire d'ici à janvier prochain. Il les attribue notamment à une installation normale des cultures et à de bonnes conditions de développement sur la majeure partie du territoire.

Les récoltes déjà disponibles dans la zone bimodale, au sud, et celles attendues en octobre dans la zone unimodale, au nord, devraient faciliter l'accès des ménages à leur propre production et soutenir les revenus agricoles.

Le ministère note toutefois que les incursions et les activités de groupes armés dans les zones frontalières (nord) continuent de perturber la mobilité des populations, l'accès aux terres agricoles et aux marchés.

« Ces contraintes limitent l'écoulement des produits et les revenus des ménages concernés, les empêchant de profiter pleinement de l'amélioration attendue », indique-t-il.

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