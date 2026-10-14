Tunisie: Bizerte - Une série de mesures de circulation à l'occasion des célébrations du 63e anniversaire de la Fête de l'Évacuation

Les services de la police de la circulation de Bizerte ont annoncé une série de mesures visant à réguler le trafic routier dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2026, dans le cadre des préparatifs de la célébration du 63 ème anniversaire de la Fête de l'Évacuation, et afin d'assurer le bon déroulement des différentes manifestations organisées à cette occasion.

Dans un communiqué publié, mercredi, les autorités ont appelé les citoyens et les riverains à s'abstenir de stationner leurs véhicules dans plusieurs artères et zones de la ville de Bizerte, notamment la rue Mohamed Ali, l'avenue Taïeb Mhiri, le quai Tarek Ibn Zied, l'avenue Habib Bougatfa ainsi que le secteur de Sidi Salem et la corniche.

L'interdiction de stationnement concerne également l'intégralité de l'avenue du 14-Janvier, jusqu'au carrefour de Sabra, à Bizerte Sud, ainsi que le tronçon reliant l'entrée de l'autoroute à l'accès au pont mobile, du côté de Zarzouna. Sont aussi concernés la route nationale n° 11 jusqu'au carrefour de Sabta, la place publique de Massida, ainsi que le tronçon compris entre le carrefour de Hafer El M'her et celui de Sabta, dans les deux sens de circulation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, la circulation des poids lourds sera interdite sur l'ensemble des axes précités à compter de 15 heures ce mercredi et jusqu'à 16 heures le jeudi 15 octobre 2026. Le stationnement des autobus touristiques et des véhicules affectés au transport des ouvriers sera également interdit en face du siège du gouvernorat de Bizerte.

Le communiqué précise, en outre, que les poids lourds transportant des marchandises depuis le port commercial ne seront pas autorisés à emprunter la route nationale n° 11 entre 16 heures, mercredi, et 16 heures le lendemain. Il leur sera également interdit de stationner ou de s'immobiliser sur l'esplanade située en face du carrefour de Sabta.