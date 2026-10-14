Tunisie: Désignation du nouveau Président du Conseil d'Administration de l'Union Internationale de Banques

Réuni le 14 octobre 2026, le Conseil d'Administration de l'Union Internationale de Banques (UIB) a désigné Monsieur Abdelkrim Hajjaji comme Président non exécutif du Conseil d'Administration à partir de ce jour. Cette nomination fait suite à sa cooptation en qualité d'administrateur et à l'approbation de la Banque Centrale de Tunisie.

A l'issue du Conseil d'Administration, M. Hajjaji a déclaré : « Je suis honoré de cette nomination qui me donne l'opportunité de mettre mon expérience au service de l'UIB en Tunisie. Je souhaite contribuer pleinement au développement de l'UIB et à la réalisation de ses ambitions, avec une priorité constante : créer durablement de la valeur pour nos clients et l'ensemble de nos parties prenantes. Je suis très heureux de travailler dès à présent avec les administrateurs, le directeur général et les équipes de la banque. »

Cette nomination accompagne une nouvelle étape pour l'UIB avec l'ambition de renforcer ses positions sur le marché bancaire tunisien, au bénéfice de ses clients et plus largement de l'économie tunisienne.

Biographie

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De nationalité tunisienne, M. Hajjaji est ingénieur diplômé de l'ENSAE en Mathématiques, Statistiques, Finance et Économie. Fort de plus de 35 ans de carrière dans les secteurs bancaire, financier et technologique au sein de groupes bancaires internationaux, M. Hajjaji a exercé des

responsabilités exécutives de haut niveau couvrant la stratégie, la gouvernance, les opérations, la finance, la transformation digitale, la gestion des risques et le développement international. Il occupait depuis 2014 et jusqu'à septembre 2026 les fonctions de Global Chief Operating Officer et membre du Comité Exécutif de Banco Santander Corporate & Investment Banking à Londres.