Tunisie: Foot-LNFP - L'Etoile du Sahel écope d'une amende de 10 mille dinars

14 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Bureau de la Ligue nationale du football professionnel (LNFP), réuni ce mercredi, a décidé d'infliger une amende de 10 mille dinars assortie d'un blâme à l'Etoile sportive du Sahel pour de jets de bouteilles sur l'aire de jeu par ses supporters avec récidive, à l'issue de la rencontre l'ayant opposé au Club sportif de Hammam-Lif le 11 octobre dernier.

Dans la même catégorie de sanctions, l'Union sportive de Ben Guerdane et le Club sportif de Bizerte ont écopé chacun d'un blâme et d'une amende de 7 mille dinars pour récidive de jets de projectiles sur l'aire de jeu par leurs supporters, respectivement lors de leurs rencontres face au Club africain et à l'Union sportive monastirienne, le 10 octobre.

Le Club sportif sfaxien a, quant à lui, été condamné à une amende de 5 mille dinars, tout comme l'Etoile sportive de Métlaoui, pour des jets de bouteilles sur l'aire de jeu par leurs supporters lors de leurs matchs respectifs contre le PS Sakiet Eddaier et le Stade tunisien.

L'Espérance sportive de Zarzis a également été sanctionnée d'un blâme et d'une amende de 1500 dinars pour allumage de fumigènes sans jets sur l'aire de jeu par ses supporters lors de la rencontre l'ayant opposé à l'ES Hammam-Sousse, le 11 octobre.

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A noter, par ailleurs, que le Bureau de la Ligue a infligé une série d'autres sanctions à l'encontre de plusieurs clubs de la Ligue 2.

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