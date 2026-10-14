Tunisie-Suisse - «Focus Market» - Un rendez-vous d'affaires pour la concrétisation des opportunités

Le «Focus Market», prévu le 27 janvier 2027 à Genève, doit permettre de transformer les relations économiques tuniso- suisses en débouchés commerciaux, en investissements et en partenariats durables. La préparation des entreprises et le suivi des contacts seront déterminants.

Les relations économiques entre la Tunisie et la Suisse disposent d'une base favorable à leur développement. Les deux pays peuvent s'appuyer sur des entreprises exportatrices, des compétences complémentaires et des réseaux professionnels susceptibles de faciliter les échanges. Le potentiel reste néanmoins à mieux exploiter.

Le prochain «Focus Market» représente, dans ce contexte, une occasion de rapprocher les opérateurs économiques des deux pays. La rencontre intervient après les échanges entre Fipa-Tunisia et la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse.

L'appui de Fipa-Tunisia, de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, de Swisscontact et de la Chambre de commerce de Genève donne à cette initiative un cadre institutionnel.

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Mais la réussite dépendra surtout de sa capacité à déboucher sur des opérations concrètes.

Des entreprises préparées au marché suisse

Pour les entreprises tunisiennes participantes, l'enjeu sera de présenter une offre adaptée aux besoins des partenaires suisses. Cela suppose de disposer de fiches commerciales précises, indiquant les produits, les prix, les capacités de production, les certifications, les délais de livraison et les références à l'exportation.

Une telle préparation permettrait de dépasser la présentation générale des avantages de la destination tunisienne pour identifier des possibilités de coopération directement exploitables.

Les rendez-vous devraient également être organisés par secteurs. Les entreprises agroalimentaires, les fabricants de composants industriels et les opérateurs technologiques ne répondent pas aux mêmes besoins.

Le ciblage des interlocuteurs permettrait ainsi d'améliorer la qualité des échanges et les perspectives commerciales.

La diaspora comme relais économique

La communauté tunisienne établie en Suisse constitue un autre levier potentiel. Sa connaissance des deux marchés peut faciliter les mises en relation, l'identification de distributeurs et la compréhension des exigences réglementaires et commerciales.

Son rôle pourrait dépasser le financement de projets pour englober le mentorat, l'accompagnement des exportateurs et le transfert de compétences. L'expérience des rencontres économiques montre que les contacts doivent être suivis pour se transformer en commandes ou en investissements. Fipa-Tunisia, la TIA et la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse pourraient contribuer à cette démarche, chacun dans son domaine de compétence.

La Suisse dispose de capitaux, de technologies et de réseaux industriels. La Tunisie peut proposer des capacités de production, des compétences qualifiées et une offre exportable diversifiée. Le défi consiste à organiser cette complémentarité autour de projets précis. Le succès du «Focus Market» ne se mesurera donc pas uniquement au nombre de participants ou de rencontres, mais aux résultats économiques obtenus après le rendez-vous genevois.