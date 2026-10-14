Tunisie: CSS - Mohamed Kouki de retour - Un pari à double tranchant

Mehdi Frikha joue gros, peut-être même son avenir à la tête du CSS, en ayant rappelé Mohamed Kouki pour reprendre les manettes de l'équipe et tenter de la remettre sur les rails.

Finalement, après des contacts avec plus d'un entraîneur et après plus d'un nom qui a circulé, la direction du CSS a tranché pour le retour de Mohamed Kouki à la place de Nabil Kouki. Cette décision a été prise dans la douleur, contre l'avis du directeur sportif, Tarek Salem, qui a refusé de rouvrir la porte du club à un technicien qu'il a, lui-même, poussé à la sortie à la fin de la saison écoulée. Ce dernier a pris le retour de Mohamed Kouki comme un désaveu à son égard et à l'égard du club et a mis sa démission sur la table. Un bras de fer qui n'a pas fait céder et changer l'avis de Mehdi Frikha et de son équipe.

Le contrat liant le CSS à Tarek Salem a donc été rompu le même jour où le choix de Mohamed Kouki a été validé et rendu officiel.

Le facteur temps a été tranchant

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Samedi, le CSS a un match aller très important à disputer en Côte d'Ivoire et le départ de l'équipe a été programmé pour aujourd'hui. Il y avait donc urgence en la matière et la décision qui paraissait la plus logique était d'assurer la succession de Nabil Kouki par le choix d'un entraîneur qui connaît la vie du club. Et aussi, détail très important, un technicien qui connaît le groupe comme sa poche et qui a l'aval des joueurs cadres avec qui il va retravailler. Et il n'y avait pas meilleure option dans un temps très réduit que le recours de nouveau à Mohamed Kouki. Bien que conscient des grandes attentes que son retour suscite et de la lourde charge qu'il aura sur les épaules, ce dernier n'a pas hésité à accepter l'offre et le défi. Il a l'avantage de ne pas tout reprendre à zéro, mais de perpétuer un travail qu'il a déjà commencé, qui n'a pas donné tous ses fruits l'année passée.

Premier examen de taille pour Mohamed Kouki : le passage en phase de groupes de la Coupe de la CAF au terme des deux matches contre l'Afad Plateau ivoirien du 17 et 24 octobre. Un objectif majeur de la saison qui donnerait des ailes pour un retour au premier plan en championnat avec un appétit plus aiguisé et l'ambition de renouer avec les années bonheur du sacre et des épopées au niveau continental.