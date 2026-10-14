Tunisie: Bigtech Africa 2026 - Le pays plaide pour le renforcement de la coopération numérique interafricaine

Face aux défis technologiques mondiaux, la Tunisie préconise une refonte profonde de la collaboration interafricaine dans les secteurs du numérique et de l'intelligence artificielle (IA). Un appel lancé par le ministre des Technologies de la communication, Sofiène Hemissi, lors du lancement de la troisième édition du salon Bigtech Africa. Hemissi a, notamment, insisté sur la nécessité de dépasser le stade des initiatives éparpillées pour bâtir un véritable partenariat continental unifié.

Selon le ministre, l'avenir du continent repose sur la transition vers des écosystèmes collaboratifs élargis. L'ambition est claire : ériger des marchés numériques intégrés afin de décupler la compétitivité de l'Afrique sur la scène internationale.

Pour concrétiser cet objectif, un front commun entre les nations africaines est préconisé autour de l'optimisation des infrastructures numériques, du renforcement de la cybersécurité, de l'encouragement de l'innovation ouverte, du partage d'expertises et de l'harmonisation des cadres réglementaires pour attirer des investissements ciblés. Cette dynamique vise à affranchir le continent de son rôle traditionnel de simple consommateur technologique, pour en faire un pôle majeur de conception, de fabrication et d'exportation de solutions sur mesure.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Tunisie, un hub technologique entre l'Afrique, l'Europe et le monde arabe

Portée par des initiatives phares à l'instar du Startup Act -- qui fédère déjà plus de 1 500 jeunes pousses labellisées --, la Tunisie se positionne comme un tremplin naturel et un laboratoire d'innovation régional. Le pays se dit pleinement mobilisé pour tester et généraliser des technologies de pointe telles que la fintech, l'e-santé, les green tech, le cloud computing et la cybersécurité, tout en appelant à une synergie étroite entre pouvoirs publics, secteur privé, universités et acteurs financiers.

Un carrefour panafricain en effervescence

Inauguré le 13 octobre 2026 à la Cité de la Culture, le sommet Bigtech Africa confirme son attractivité internationale. Organisé par TPM Events avec l'appui de partenaires institutionnels de premier plan comme la BAD, la GIZ ou la CDC, l'événement rassemble près de 3 000 participants issus de plus de 15 pays.

Soulignant la forte dynamique de cette édition, Skandar Haddar, PDG de TPM Events, met en avant des indicateurs en nette croissance. Le salon réunit en effet près de 100 exposants, essentiellement des startups accompagnées de délégations et pavillons internationaux, ainsi que 120 experts, dont 40 % venus de l'étranger, qui animent une soixantaine de thématiques et de conférences.

De plus, 30 investisseurs, dont 20 étrangers, sont mobilisés pour financer l'essor des pépites technologiques. Articulé autour d'une vitrine d'exposition, d'espaces de débats prospectifs et de sessions de networking B2B, ce sommet consolide la position de la Tunisie comme un acteur incontournable de la transition numérique et de la coopération Sud-Sud en Afrique.