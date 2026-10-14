Tunisie: Nabeul - L'unité des urgences du centre de santé intermédiaire de Takelsa passe en mode de fonctionnement 24h/24

14 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Direction régionale de la santé de Nabeul a annoncé le lancement de la couverture des prestations au sein de l'unité des urgences du centre de santé intermédiaire de Takelsa 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ce, à partir de demain jeudi 15 octobre 2026.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement des services de santé, de leur rapprochement des citoyens, de la garantie de la continuité des services de santé et de la facilitation de l'accès des citoyens à ceux-ci à différents moments.

Cette réalisation vise aussi à alléger la peine du déplacement pour les habitants de la délégation de Takelsa et de ses zones limitrophes, en consécration du principe de l'équité dans l'accès aux services de santé.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, avait en effet présidé le 15 mai 2026 l'inauguration du service des urgences au centre de santé intermédiaire de Takelsa pour renforcer davantage les services d'urgence au profit des habitants de cette région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce projet, doit-on noter, coïncide avec l'adoption du plan de numérisation de la première ligne de santé dans la région, lequel comprend l'ensemble du parcours du patient, en commençant par le processus d'enregistrement automatisé, en passant par le dossier médical numérique unifié, et en arrivant à l'exploitation des mécanismes de rendez-vous à distance.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.