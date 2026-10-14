Tunisie: Nabeul - L'unité des urgences du centre de santé intermédiaire de Takelsa passe en mode de fonctionnement 24h/24

La Direction régionale de la santé de Nabeul a annoncé le lancement de la couverture des prestations au sein de l'unité des urgences du centre de santé intermédiaire de Takelsa 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ce, à partir de demain jeudi 15 octobre 2026.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement des services de santé, de leur rapprochement des citoyens, de la garantie de la continuité des services de santé et de la facilitation de l'accès des citoyens à ceux-ci à différents moments.

Cette réalisation vise aussi à alléger la peine du déplacement pour les habitants de la délégation de Takelsa et de ses zones limitrophes, en consécration du principe de l'équité dans l'accès aux services de santé.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, avait en effet présidé le 15 mai 2026 l'inauguration du service des urgences au centre de santé intermédiaire de Takelsa pour renforcer davantage les services d'urgence au profit des habitants de cette région.

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Ce projet, doit-on noter, coïncide avec l'adoption du plan de numérisation de la première ligne de santé dans la région, lequel comprend l'ensemble du parcours du patient, en commençant par le processus d'enregistrement automatisé, en passant par le dossier médical numérique unifié, et en arrivant à l'exploitation des mécanismes de rendez-vous à distance.