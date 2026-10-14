Tunisie: Ibrahim Nafzaoui annonce la vente de poulet à prix préférentiel dans les zones dépourvues de points de vente réglementés

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nafzaoui, a annoncé la vente les viandes de volailles à des prix préférentiels dans les régions où il n'existe pas de points de vente organisés au niveau du Grand Tunis. Cette initiative, précise-t-il, a été lancé par le ministère de la Commerce en coopération avec les fournisseurs.

De fait, intervenant ce mercredi 14 octobre 2026 sur les ondes de Jawhara FM, le représentant du secteur a ajouté que dans le cadre de l'initiative précitée, la vente du kilogramme de poulet a été fixée à 8.500 dinars, il en est de même pour le prix de la vente des 600 grammes d'escalope.

Nafzaoui a par ailleurs promis que les prix dans les points de vente organisés sont considérés comme abordables et ne sont pas excessifs, selon ses propos. Il a dans ce même ordre d'idées démenti la rumeur selon laquelle il y aurait une sorte de pénurie pouvant engendrer une crise dans le secteur. « Le stock actuel est estimé à 15 800 tonnes, ce qui constitue un stock suffisant » a-t-il assuré.

Ceci dit, il est à savoir que cette initiative de distribution mobile intervient dans le cadre du renforcement des mécanismes de contrôle des circuits de distribution et de lutte contre la spéculation sur les produits de grande consommation.

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Afin de stabiliser le pouvoir d'achat face aux fluctuations saisonnières de la production avicole, le ministère du Commerce et du Développement des exportations a, en effet instauré un récent plafonnement strict des prix et des marges bénéficiaires à la production et à la distribution pour le poulet prêt à cuire et les escalopes de dinde.

Il est également à noter que la gestion de ce secteur repose sur une coordination étroite entre le Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles (GIPAC) et les structures syndicales de l'UTICA, visant à ajuster l'approvisionnement du marché à travers le déstockage régulier des réserves de régulation lors des périodes de pic de consommation.

Ainsi, le déploiement de ces points de vente ambulants dans les zones périurbaines du Grand Tunis répond à une volonté d'assurer une équité d'accès aux tarifs réglementés, contournant l'impact des intermédiaires informels qui alimentent la hausse des prix au détail.