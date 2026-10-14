Tunisie: EST - Vol spécial samedi matin pour Misrata - Les indicateurs au vert !

La victoire remportée contre l'OB a boosté le moral des joueurs. Cap maintenant sur Misrata où la nouvelle campagne africaine des « Sang et Or » commencera ce week-end.

Pablo Franco ne pouvait espérer un meilleur démarrage à la tête de l'équipe. Certes, il manquait le public sur les gradins de l'Olympique de Radès, samedi dernier, mais le résultat a suivi et la prestation a été bonne sur l'ensemble du match même si le nouvel entraîneur « sang et or » affiche quelques réserves. Il dit : « L'équipe est encore loin du niveau que j'espère qu'elle atteigne techniquement, physiquement et mentalement. Nous devons continuer à travailler avec le même sérieux pour que l'équipe soit au meilleur de sa forme dans les plus brefs délais », a-t-il déclaré.

Le nouvel entraîneur « sang et or » se montre donc exigeant avec lui-même et avec ses joueurs alors que les indicateurs sont au vert. Son premier match officiel à la tête de l'équipe a été ponctué par une jolie victoire en championnat face à l'OB sur le score (3-1) et son groupe affiche grand complet en prévision de la première sortie africaine, ce dimanche à partir de 18h00 contre Asswehly au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions. Par ailleurs, la délégation « sang et or » gagnera Misrata ce samedi matin via un vol spécial. Pour Pablo Franco « Le déplacement à Misrata est difficile, mais nous ferons en sorte que l'Espérance présente son visage habituel en Ligue des champions ».

Victoire en amical des réservistes

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Dimanche dernier, les joueurs qui n'ont pas pris part la veille à la rencontre du championnat face à l'OB ont disputé un match amical contre l'équipe divisionnaire du Fahs. La rencontre s'est soldée par une large victoire des « Sang et Or » sur le score de 4-0. Les buts de la victoire sont signés Chiheb Jebali, Youssef Becha, Mohamed Hadj Mahmoud et Achref Jabri.

Cette rencontre amicale a permis à des joueurs comme Memmiche, Alilet, Guennichi et Araar d'avoir un temps de jeu. Cela dit, Abdramane Konaté, incorporé à la 67' contre l'OB, a débuté le match amical face à l'Etoile Sportive du Fahs, et ce, en prévision de l'explication de dimanche contre Asswehly.

A noter que Pablo Franco a confirmé dans des ses dernières déclarations que Béchir Ben Saïd est le premier gardien de l'équipe. C'est donc le retour à la case départ pour Amanallah Memmiche.