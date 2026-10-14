Sénégal: Autorégulation des médias - Bakary Sarr appelle à une approche plus préventive et centrée sur les citoyens

Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, a appelé, mercredi, à Dakar, à faire évoluer l'autorégulation des médias vers un dispositif davantage préventif, pédagogique et tourné vers les citoyens, afin de renforcer la responsabilité professionnelle des journalistes et la confiance du public dans l'information.

"Le gouvernement apprécie pleinement cet engagement, qui contribue à renforcer la confiance entre les médias et les citoyens ", a notamment déclaré Bakary Sarr.

Il présidait la cérémonie d'installation du tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED), pour la période 2026-2029.

M.Sarr a souligné que la crédibilité du journalisme repose sur l'indépendance des professionnels, le respect des règles déontologiques et la responsabilité dans le traitement de l'information.

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Il a estimé que le rôle du tribunal des pairs ne doit pas se limiter à l'examen des plaintes et la sanction des manquements, mais doit également intégrer la sensibilisation des professionnels, la prévention des dérives et la promotion des bonnes pratiques.

Le ministre a notamment insisté sur les défis posés par les réseaux sociaux, les plateformes numériques et l'intelligence artificielle, qui transforment les méthodes de production et de diffusion de l'information.

Il a ainsi appelé à une vigilance accrue face aux contenus manipulés, aux images artificiellement générées et aux informations diffusées sans vérification suffisante.

Pour M. Sarr, la liberté de la presse et la responsabilité professionnelle sont deux exigences complémentaires, indispensables au fonctionnement de la démocratie.

Il a également évoqué les réformes en cours dans le secteur des médias, notamment la réorganisation du paysage médiatique, l'amélioration des conditions de travail, la formation des professionnels et le renforcement des mécanismes de régulation et d'autorégulation.

De son côté, le président du CORED, Ousmane Ibrahima Dia, a rappelé que l'instance veille au respect des règles d'éthique et de déontologie par les journalistes, les techniciens des médias et les entreprises de presse.

Il a plaidé pour un renforcement des moyens du CORED, afin de lui permettre de poursuivre ses missions, particulièrement en matière de suivi des contenus médiatiques et de traitement des manquements professionnels.

M.Dia a également rappelé que le CORED peut être saisi par toute personne physique ou morale estimant qu'une violation des règles éthiques et déontologiques a été commise dans les médias. L'instance peut aussi se saisir elle-même de questions relevant de ses compétences.

Il a précisé que cette possibilité offre au public un mécanisme de recours professionnel pour signaler des manquements présumés, sans se substituer aux voies judiciaires ouvertes aux personnes qui souhaitent obtenir réparation.

L'installation du tribunal des pairs, composé de 12 membres, intervient dans un contexte où la qualité de l'information, la lutte contre la désinformation et la protection du droit des citoyens à une information exacte, équilibrée et honnête constituent des enjeux majeurs.

La cérémonie a été marquée par une leçon inaugurale consacrée à la régulation et à l'autorégulation face à l'essor de l'intelligence artificielle, ainsi que par la présentation des engagements des 12 nouveaux membres du tribunal des pairs du CORED.