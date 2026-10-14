Sénégal: Le CORED installe son Tribunal des pairs pour renforcer l'indépendance et l'éthique des médias

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a installé, mercredi à Dakar, son nouveau Tribunal des pairs pour la mandature 2026-2029 composé de 12 membres qui se sont engagés à exercer leur mission en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règles professionnelles du journalisme, a constaté l'APS.

La cérémonie, est présidée par le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, en présence de doyens et de membres du secteur des médias.

Dans leur déclaration d'engagement, lue par leur porte-parole, Awa Thiaw, les membres du Tribunal ont affirmé ne vouloir se laisser dicter leur conduite, leurs opinions ou leurs jugements par aucun pouvoir politique, financier ou autre.

Ils se sont engagés à instruire "avec droiture et diligence" les manquements présumés aux règles d'éthique et de déontologie, aussi bien par auto-saisine que par l'examen des plaintes qui leur seront adressées.

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Les membres du Tribunal ont également promis de veiller à ce que les professionnels des médias ne soient soumis à aucune pression, particulièrement dans les situations délicates, et de promouvoir le respect mutuel entre journalistes, en luttant contre le plagiat, la malveillance et les comportements hostiles.

Leur déclaration met aussi l'accent sur le droit du public à une information équilibrée, juste et objective. Ils se sont engagés à ne cautionner aucun contenu fondé sur la discrimination, l'incitation à la haine ou à la vengeance, tout en veillant au respect de la vie privée.

Awa Thiaw, porte-parolePrivilégiant une approche pédagogique, les membres du Tribunal ont estimé que "le premier jugement des journalistes et techniciens des médias doit être celui de leurs pairs".

"Ce jugement doit, autant que possible, contribuer à la défense et au renforcement de la profession plutôt que constituer une condamnation définitive", a dit Awa Thiaw, journaliste au groupe Sud Communication.

Présidant la cérémonie, le ministre Bakary Sarr a appelé à promouvoir une autorégulation davantage préventive et pédagogique, adaptée aux mutations du paysage médiatique et aux exigences de responsabilité professionnelle.

Bakary Sarr, ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernementLe président du CORED, Ousmane Ibrahima Dia, a, pour sa part, plaidé pour un renforcement des moyens de l'instance afin de lui permettre d'accomplir pleinement sa mission.

Il a rappelé que le Conseil peut être saisi par toute personne physique ou morale, estimant qu'un manquement déontologique a été commis dans les médias, et qu'il peut également s'autosaisir.

Ousmane Ibrahima Dia, Président du COREDLa cérémonie a été marquée par une leçon inaugurale du professeur de droit Abdoulaye Sakho sur le thème "Régulation et autorégulation : enjeux et défis face à l'essor de l'intelligence artificielle".

Le juriste a souligné que l'intelligence artificielle ne saurait se substituer à la responsabilité humaine dans la production de l'information.

Pr Abdoulaye SakhoIl a notamment mis en garde contre les risques de fabrication de faits ou de citations et de diffusion d'images manipulées, appelant à adapter les pratiques professionnelles aux nouvelles réalités numériques.

La directrice des Affaires civiles et du Sceau au ministère de la justice Marie Odile Thiakane a, de son côté, évoqué l'intérêt des mécanismes de proximité, de médiation et de conciliation, tout en exprimant la disponibilité de son département à accompagner les professionnels des médias, notamment par la formation et les échanges sur les textes encadrant leurs activités.

Mme Marie Odile THIAKANE, directrice des Affaires civiles et du Sceau (Ministère de la justice)L'installation du nouveau Tribunal des pairs intervient dans un contexte marqué par les défis de la désinformation et les transformations numériques, qui renforcent les exigences d'indépendance, de rigueur et de responsabilité des médias.