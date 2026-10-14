Sénégal: Ligue des champions - Assane Diao ouvre le score puis sort sur blessure après 23 minutes face à Feyenoord

Dakar — L'attaquant sénégalais de Como (Italie), Assane Diao, a été contraint de quitter ses coéquipiers après 23 mn de jeu, mercredi, face à Feyenoord (Pays-Bas), lors de la deuxième journée de la Ligue des champions européenne, quelques minutes après avoir ouvert le score pour son équipe.

L'international sénégalais de 21 ans a inscrit le premier but de la rencontre après une accélération sur le côté droit, suivie d'une frappe au second poteau qui n'a laissé aucune chance à Ernest, le gardien de Feyenoord.

Toutefois, sa célébration a été marquée par des grimaces de douleur. Deux minutes après son but, Diao s'est effondré sur la pelouse avant de demander son remplacement.

Il a été remplacé par Jesús Rodríguez à la 23e minute. Son équipe s'est finalement inclinée (2-3), à Rotterdam (Pays-Bas).

La nature exacte et la gravité de sa blessure n'ont pas précisées par le club italien.

Assane Diao a rejoint Como en 2025, en provenance du Real Betis, où il a évolué pendant deux saisons.