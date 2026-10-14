Sénégal: Tivaouane - Cinquante moutons volés nuitamment dans une bergerie à Touba Dior Ndiaye

Touba Dior — Cinquante moutons ont été volés par des individus non identifiés dans la nuit du mardi au mercredi à Touba Dior Ndiaye, un village de la commune de Mérina Dakhar, dans le département de Tivaouane (ouest), a appris l'APS de source sécuritaire.

Les auteurs de vol se seraient introduits entre 4 heures et 6 heures du matin, dans une bergerie de ce village du département de Tivaouane, pour s'emparer des ovins, selon la même source.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie en vue d'identifier les auteurs présumés et de déterminer les circonstances de ce cambriolage.