Sénégal: Tournoi Futsal JOJ - la FIFA dévoile la liste de vingt arbitres et un arbitre de réserve

Dakar — La FIFA a dévoilé la liste des 21 arbitres qui officieront lors des prochains tournois masculin et féminin de futsal des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 dont l'ouverture est prévue le 31 octobre.

Issus des six confédérations continentales, les 21 arbitres officieront lors des 32 rencontres, du match d'ouverture entre les équipes féminines du Costa Rica et de la République islamique d'Iran qui va se tenir le 1er novembre, à la grande finale masculine prévue le 12 novembre.

Ce sera la deuxième fois que le futsal figurera au programme des Jeux olympiques de la jeunesse d'été. Lors de la précédente édition, organisée il y a huit ans à Buenos Aires (Argentine), le Brésil avait remporté la médaille d'or chez les hommes, tandis que le Portugal s'était imposé chez les femmes.

Les tournois de futsal réuniront 16 équipes au total (huit masculines et huit féminines) et se dérouleront du 1er au 12 novembre à Dakar Arena ainsi qu'au Complexe Iba Mar Diop.

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Les athlètes de 17 ans ou moins peuvent participer à la compétition.

Voici la liste des arbitres par confédération :

Confédération asiatique de football (AFC) : Yahya Alathwani (Arabie saoudite), Najat Hassan Mohamed Hassan Alblooshi (Émirats arabes unis), Nour Chaito (Liban), Takeshi Fujita (Japon), Zahra Rahimi (RI Iran).

Confédération africaine de football (CAF) : Ali Mohammed Adim Alayat (Libye), Malika Nada Chihaoui (Algérie).

Concacaf : Servando Berna Rico (États-Unis), Alexis Vaughan (Canada).

CONMEBOL : Juliana Caroline Angelo (Brésil), Feliciano Farina Martínez (Paraguay), Federico Piccardo Elhordoy (Uruguay), Lorena Elizabeth Sánchez (Argentine).

OFC : Arnaud Llambrich (Nouvelle-Calédonie).

UEFA : Laurenƫiu Ilie (Saint-Marin), Jasmina Mickoska (Serbie), Jernej Petek (Slovénie), Vilde Vistven Stenseth (Norvège), Turekhan Tursumbayev (Kazakhstan), Fatma Özlem Tursun (Turquie).

Arbitre de soutien : Roosa-Maria Karoliina Tuomi (Finlande).