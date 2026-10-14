Sénégal: Koungheul - Saisie de 3 000 comprimés de Tapentadol d'une valeur de 15 millions de FCFA

Koungheul — Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koungheul, relevant de la Subdivision de Kaffrine (centre), ont saisi 3 000 comprimés de Tapentadol, d'une contrevaleur estimée à 15 millions de francs CFA, a appris mercredi l'APS de source sécuritaire.

La saisie de ces produits psychotropes d'origine chimique a été effectuée à bord d'un bus en provenance de Tambacounda.

Selon la même source, les comprimés étaient conditionnés en 300 plaquettes de dix unités chacune et dissimulés dans un sac dont le propriétaire a été identifié puis interpellé pour les besoins de l'enquête.

Le Tapentadol est un analgésique opioïde utilisé dans la prise en charge de certaines douleurs.