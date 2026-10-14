Sénégal: Marie Khone Faye met l'accent sur l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes

Dakar — La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a réaffirmé, mercredi, à Dakar, la nécessité de renforcer l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes afin de mieux les préparer à faire face aux effets du changement climatique et des conflits.

"L'Afrique ne bâtira rien de durable sans les femmes et les filles", a-t-elle déclaré lors du lancement officiel au Sénégal de la campagne Building Resilience, placé sous le thème "Renforcer la résilience des femmes et des filles face au changement climatique et aux conflits".

"Face aux crises, les filles quittent l'école. Répondre à l'urgence est notre devoir. Donner à chaque femme les moyens de se relever et de bâtir l'avenir est de notre responsabilité", a souligné Marie Khone Faye.

La Première dame a présenté l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes comme les deux axes majeurs de son engagement, estimant que ces objectifs se renforcent mutuellement.

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Elle a cité plusieurs initiatives menées dans les régions du Sénégal. À Kolda, des adolescentes disposent d'outils leur permettant d'accéder, même sans connexion internet, à des informations sur leur santé, leur bien-être et l'hygiène menstruelle.

Mme Faye a également évoqué la remise de kits scolaires à des jeunes filles issues de familles modestes et distinguées pour leurs résultats scolaires, en vue de prévenir les interruptions de parcours liées aux difficultés financières.

À Fatick, un programme destiné aux organisations de femmes transformatrices a été lancé avec la mise à disposition d'équipements modernes, a-t-elle indiqué.

Dans la région de Ziguinchor, Marie Khone Faye a rapporté les besoins exprimés par des groupements de femmes, notamment en matière d'accès à la terre, au financement, à la formation et aux équipements.

Elle a mentionné leur accompagnement dans la saponification et la transformation des fruits, des légumes et des céréales, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives autour des produits de la pêche.

Dans la région de Thiès, elle a annoncé la création d'une Maison des femmes, destinée à leur offrir un espace de formation et d'accompagnement pour développer leurs initiatives.

Pour Marie Khone Faye, le renforcement de la résilience des femmes et des filles constitue une exigence face aux crises qui fragilisent leurs conditions de vie, leur accès à l'éducation et leurs perspectives économiques.