Sénégal: Bissine - Réception d'une unité de transformation de fruits et légumes pour autonomiser les femmes de retour

Bissine — L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Niaguis, Idy Gobel Bâ, a présidé, mercredi, la cérémonie de réception d'une unité de transformation de fruits et légumes pour accompagner la réintégration des femmes de Bissine, un village impacté par le conflit casamançais.

Acquise grâce à un partenariat entre le gouvernement de Catalogne, et l'Agence régionale de développement (ARD) de Ziguinchor, cette unité va permettre aux femmes de retour à Bissine de transformer localement des produits naturels et de bénéficier d'une formation pour leur autonomie financière.

La déléguée du Gouvernement de Catalogne en Afrique de l'Ouest, Anna Rosès i Beilló a expliqué que "cette action s'inscrit dans un engagement d'accompagner les institutions publiques et organisations évoluant dans différents secteurs au Sénégal".

"Ici à Bissine, en partenariat avec l'Agence régionale de développement (ARD) de Ziguinchor, nous avons financé cette unité pour accompagner la réintégration des femmes qui avaient fui le conflit armé ", a-t-elle précisé.

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Prenant la parole à son tour, le directeur de l'ARD de Ziguinchor, Bakary Sonko, a souligné que les femmes vont bénéficier de retombées sur les plans socio-économique et sécuritaire.

"Cette unité va également leur alléger les travaux, car elles n'auront plus besoin d'aller en profondeur ou de s'exposer au soleil pour transformer leurs produits", dit-il.

Il a souligné que le village de Bissine, situé dans la commune d'Adéane, connaît un processus de retour de ses habitants, ajoutant que la structure qu'il dirige accompagne les populations dans ce sens, avec la mise en place de cette unité de transformation d'un coût de 10 millions de francs CFA.

M. Sonko a plaidé pour qu'à l'avenir, des solutions soient pensées afin de leur offrir un espace où elles pourront trouver des produits qu'elles vont transformer sur place, à Bissine.

Pour rappel, le village de Bissine fait partie des nombreux villages où les habitants se sont déplacés en masse à cause du conflit casamançais. Au bénéfice de l'accalmie retrouvée, les populations ont entamé leur retour depuis 2021, après 30 ans passés entre Ziguinchor et la Guinée-Bissau.