Sénégal: Une enquête sur la mobilité annoncée pour novembre à Diourbel et à Bambey

Diourbel — Une enquête ménage-déplacement et des enquêtes sur les transports seront menées en novembre prochain dans les agglomérations de Diourbel et de Bambey (centre), en vue d'identifier les contraintes de mobilité et de proposer des solutions adaptées, a annoncé, mercredi, l'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop.

Ces enquêtes s'inscrivent dans le cadre de l'élaboration du Plan de mobilité urbaine et rurale (PMUR), porté par l'AGEROUTE et le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD).

Lors d'un atelier de concertation avec les acteurs territoriaux, plusieurs difficultés ont été soulevées, notamment l'insécurité routière, le manque d'infrastructures et d'aires de stationnement, la dégradation de certains axes routiers et les problèmes de traversée liés à l'autoroute à péage et aux voies ferrées.

Les participants ont également relevé le manque d'organisation des transports, marqués par la prédominance des motos de type Jakarta, des tricycles et des charrettes, ainsi que les difficultés de déplacement des élèves et des étudiants.

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Selon Nancy Seck Sow, cheffe de la division des études générales et techniques du CETUD, ces enquêtes permettront d'établir un diagnostic de la mobilité et de définir, de manière concertée, une vision à quinze ans, assortie d'un plan d'action précisant les projets à réaliser, les acteurs chargés de leur mise en oeuvre et les financements nécessaires.