Sénégal: Kaffrine - Les travailleurs du Conseil départemental réclament huit mois d'arriérés de salaire

Kaffrine — Les travailleurs du Conseil départemental de Kaffrine (centre) ont observé mercredi un sit-in en arborant des brassards rouges pour dénoncer la suspension du paiement des augmentations salariales et réclamer le règlement de huit mois d'arriérés de salaire, a constaté l'APS.

"Nous sommes en mouvement d'humeur pour dénoncer la suspension du paiement des augmentations de nos salaires constatée au mois de septembre. Nous réclamons aussi le règlement de huit mois d'arriérés de salaire", a déclaré Ibou Cissé, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des collectivités territoriales de Kaffrine.

Il s'exprimait lors d'un point de presse tenu dans les locaux du Conseil départemental. Arborant des brassards rouges, les agents ont appelé le président de la République et le ministre chargé des Collectivités territoriales à trouver une "solution urgente" à leur situation.

Interrogé par l'APS, le vice-président du Conseil départemental, Daouda Willane, a évoqué des contraintes budgétaires liées à l'insuffisance des ressources transférées par l'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le Conseil départemental de Kaffrine a hérité de 72 agents sur les 90 que comptait l'ancien Conseil régional. Cette situation constitue une charge importante pour la collectivité territoriale", a expliqué M. Wilane.

Il a également indiqué que les fonds de dotation sont passés de 229 millions de francs CFA en 2025 à 233 millions en 2026, soit une augmentation de quatre millions de francs CFA, alors que le coût annuel des revalorisations salariales est estimé à 54 millions de francs CFA.

La revalorisation des salaires des agents des collectivités territoriales s'inscrit dans le cadre des engagements pris entre l'État et les partenaires sociaux.

Une circulaire datée du 15 juillet 2025, signée par le ministre des Collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana, avait annoncé une revalorisation des rémunérations des fonctionnaires territoriaux, avec des montants variant de 80 000 à 300 000 francs CFA selon le grade et le niveau hiérarchique.