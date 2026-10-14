Sénégal: CORED - Onze affaires majeures examinées par le le tribunal des pairs entre 2023 et 2026

Le tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a examiné onze affaires majeures entre 2023 et 2026, impliquant une cinquantaine de médias, a indiqué mercredi Cheikh Tidiane Ndiaye, s'exprimant au nom du président sortant de cette instance.

"Onze affaires majeures ont été examinées entre 2023 et 2026, concernant une cinquante de médias", a-t-il notamment déclaré, lors de la cérémonie d'installation de la nouvelle équipe du tribunal des pairs de 12 membres pour la période 2026-2029.

L'exercice a eu lieu en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr.

"Les affaires examinées ont notamment porté sur des questions de plagiat, de propagande et de reprise de contenus identiques", selon Cheikh Tidiane Ndiaye.

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Dressant le bilan de l'équipe sortante du tribunal des pairs, il a précisé que les décisions rendues dans les litiges soumis à cette instance ont notamment consisté en des avertissements et des blâmes, ainsi qu'en l'ouverture de procédures d'appel et de demandes de droit de réponse.

Ces interventions illustrent, selon lui, le rôle de l'instance dans l'examen des manquements présumés aux règles professionnelles et dans la promotion d'une pratique journalistique conforme aux principes d'éthique et de déontologie.

Le tribunal des pairs peut être amené à examiner des plaintes relatives aux contenus médiatiques et à se prononcer sur les pratiques professionnelles contestées, dans le cadre des compétences du CORED, a ajouté Cheikh Tidiane Ndiaye.

Il a dans le même temps salué le travail accompli par les membres de l'équipe sortante dont il faisait partie, insistant sur l'engagement de ses membres en faveur de l'impartialité et du professionnalisme.

Il a par ailleurs appelé les journalistes et les entreprises de presse à mieux s'approprier les règles qui encadrent la profession, soulignant que l'autorégulation contribue à la prévention des manquements et au renforcement de la crédibilité de l'information.

Le tribunal des pairs est une composante essentielle du dispositif d'autorégulation mis en place par les professionnels des médias pour veiller au respect des règles éthiques et déontologiques régissant la pratique du journalisme.

Son rôle s'inscrit aujourd'hui dans un contexte marqué par la multiplication des supports numériques, la circulation accélérée de l'information et les défis liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les rédactions.

La cérémonie d'installation de la nouvelle équipe de 12 membres du tribunal des pairs a également donné lieu à une réflexion sur l'articulation entre autorégulation, régulation publique et responsabilité éditoriale à l'ère du numérique.