Sénégal: Tambacounda - 20 lits d'hospitalisation remis à des structures sanitaires

Tambacounda — Le Fonds Binta, une association genevoise partenaire du mouvement "Tout Tambacounda" (TTC), a procédé à la remise d'un lot de 20 lits d'hospitalisation destinés aux établissements de santé de la commune de Tambacounda (est).

La cérémonie de remise des lits a eu lieu le 12 octobre 2026 au niveau du district sanitaire de Tambacounda, en présence du préfet de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, et du directeur régional de la Santé.

En plus de ces 20 lits, cinq autres ont été offerts à d'autres structures sanitaires, dont deux pour l'hôpital de Domor (Thiès) et trois pour celui de Médina Gounass dans la région de Kolda.

Après la remise officielle de ce matériel obtenu grâce à un don des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les lits attribués au district sanitaire de Tambacounda ont été immédiatement mis en service.

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"C'est une immense satisfaction parce que nous sommes dans le concret. Arrivés hier, ces lits sont déjà tous occupés par des malades", s'est réjoui Ousmane Dia, porte-parole du Fonds Binta pour l'éducation et coordinateur diaspora du mouvement TTC.

Ousmane Dia a évoqué les projets actuels du Fonds Binta pour l'éducation avec la construction de la Case des Tout-Petits de Billalibougou dont le financement est estimé à 10,5 millions de francs CFA.

Il a souligné par ailleurs qu'une vaste campagne a été menée cette année autour de l'hygiène menstruelle, avec la distribution de 20 000 serviettes hygiéniques dans la commune de Tambacounda.

Le directeur régional de la santé (DRS) de Tambacounda, Ababacar Mbaye, s'est dit satisfait de ce don, qu'Il a qualifié d'apport d'investissement crucial pour la dignité des patients".

M. Mbaye a promis de veiler à une meilleure utilisation de ces équipements pour améliorer le confort des usagers et renforcer la capacité des structures de soins.

Le préfet du département de Tambacounda Alioune Badara Mbengue, a souligné l'exemplarité du partenariat entre TTC et le Fonds Binta.