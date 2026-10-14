Cote d'Ivoire: Partenariat - La Rentrée littéraire du Congo et le Salon international du livre d'Abidjan désormais liés

Le partenariat entre les deux structures culturelles, à savoir, la Rentrée littéraire du Congo (Relico) et le Salon international du livre d'Abidjan (Sila) a été signé par Florent Sogni Zaou, président de la Relico et Anges Félix N'Dakpri, commissaire général du Sila, le 12 octobre à la maison d'éditions ASD à Brazzaville. Cette cérémonie a été précédée par la remise du Prix Jean Malonga, à Anges Félix N'Dakpri, en présence du directeur général du Livre et de la lecture publique, le Pr Bellarmin Etienne Iloki, représentant le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Jean Claude Gakosso.

La Relico et le Sila ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de faire rayonner la richesse littéraire de leurs pays respectifs. Par ce partenariat, les deux structures entendent développer les échanges dans le domaine des lettres, encourager la création littéraire et offrir aux acteurs africains davantage d'occasions de se faire connaître.

Le partenariat signé entre la Relico et le Sila veut atteindre plusieurs objectifs. D'abord la promotion de la littérature africaine. Il s'agit par cet objectif, de mettre en valeur les oeuvres des auteurs congolais et ivoiriens au moyen d'événements organisés en commun, de lectures publiques et de conférences. Ensuite, le renforcement des capacités. Il est ici question d'organiser des ateliers et des séminaires qui seront proposés aux écrivains débutants ainsi qu'aux professionnels du livre. L'objectif étant de leur permettre d'échanger des compétences et des connaissances dans les domaines de l'édition, de l'écriture et de la promotion littéraire. Enfin, les échanges culturels. À travers cet objectif, le partenariat veut créer des occasions pour les auteurs et les éditeurs des deux pays de se rencontrer, de partager leur expérience et de travailler ensemble sur des projets littéraires communs.

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Bien auparavant, le commissaire général du Sila, Anges Félix N'Dakpri, a reçu le Prix Jean Malonga, qui lui a été attribué lors de la neuvième édition de la Relico tenue du 24 au 26 septembre à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville. Absent lors de la remise de ces prix, c'est finalement le 12 octobre que ce prix lui a été remis en présentiel, au cours d'une cérémonie patronnée par le directeur général du Livre et de la lecture publique, le Pr Bellarmin Etienne Iloki, représentant le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Jean Claude Gakosso.

Immortaliser l'oeuvre et la mémoire de Jean Malonga à travers le prix éponyme

Après avoir reçu le prix Jean Malonga des mains du directeur général du Livre et de la lecture publique, le commissaire général du Sila, Anges Félix N'Dakpri, a exprimé ses sentiments de joie qui appellent aussi à la reconnaissance et à la gratitude à l'endroit des personnalités illustres qui ont bien voulu permettre sa présence pour recevoir une si haute distinction. « Je pense tout de suite au chef de l'État congolais, Denis Sassou N'Guesso, à qui j'adresse toute ma gratitude et ma reconnaissance. À travers lui également le ministre de la Culture, Jean Claude Gakosso, qui est représenté ici par le directeur général du Livre et de la lecture publique, et l'ensemble des partenaires qui ont bien voulu donné corps à ce prix, notamment la Relico qui est bien le porteur, le promoteur de ce prix. Je suis bien heureux de recevoir ce prix qui porte bien le nom d'un auteur illustre, Jean Malonga, qui est le père de la littérature congolaise. Immortaliser son oeuvre et sa mémoire à travers ce prix que je reçois aujourd'hui est un honneur pour moi.

Bien au delà de moi, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire que je représente ici de savoir que ce que nous faisons au servir et au profit de la culture africaine est reconnu par nos pères», s'est réjoui, Anges Félix N'Dakpri.

L'heureux récipiendaire qui est également député de la nation ivoirienne, a profité de l'occasion pour saluer les bonnes relations diplomatiques et culturelles qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Congo. « Que ce prix que nous venons de recevoir ce jour vienne encore renforcer cette cohésion, cette fraternité, cette solidarité africaine qui nous lie et puis ce pont culturelle que nous dressons à partir de ce prix, entre la Relico et le Salon international du livre d'Abidjan. Que Dieu bénisse nos deux peuples», a-t-il déclaré.

Notons que les responsables de la Relico accompagnés du représentant du ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, ont fait visiter au récipiendaire qui porte également la casquette d'ancien journaliste ivoirien, les locaux du quotidien Les Dépêches de Brazzaville ainsi que sa librairie Les Manguiers, qui abrite les éditions de la Relico.