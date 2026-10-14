Congo-Brazzaville: Africa Memory Museum - Transmettre un héritage et créer des liens entre les générations

Le sujet était au coeur de la conférence « Mémoires africaines au Canada : des récits minoritaires à l'institutionnalisation », qu'a abrité l'université d'Ottawa. Une rencontre portée conjointement par Africa Memory Project (Projet Mémoire d'Afrique) et le Centre de recherche sur le futur des villes et la Chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel.

En gestation, l'Africa Memory Museum (Musée Mémoire d'Afrique) sera dédié à la mémoire africaine. Son objectif premier, tel que pensé par Africa Memory Project (Projet Mémoire d'Afrique) est « la transmission ». La coordonnatrice, Julias-Roberthy Tabaka, Congolaise originaire de Pointe-Noire, en a développé l'essence au Courrier de Kinshasa. « L'Afrique possède une histoire, des savoirs et des mémoires uniques. Notre ambition est de partager des connaissances risquant d'être oubliées ou négligées », nous a-t-elle affirmé.

L'Africa Memory Museum, a indiqué la coordonnatrice du projet, aura donc pour office de « les préserver pour les générations actuelles et futures », convaincue que « transmettre cet héritage crée des liens entre les générations ». Qui plus est, il contribuera à rapprocher « l'Afrique, sa diaspora et le Canada ».

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Par ailleurs, estime Julias-Roberthy Tabaka, l'Africa Memory Museum va offrir au « Congo-Brazzaville l'occasion de porter sa propre voix auprès du public canadien à travers les arts ». Bien plus encore, cela lui semble une réelle « opportunité de sortir de l'ombre de Kinshasa qui domine le débat culturel en Afrique centrale ».

Par-dessus tout, au regard de sa vocation, connecter le Canada à l'Afrique et à ses diasporas, « Africa Memory Project reste ouvert à une collaboration avec d'autres pays à travers les musées nationaux », a-t-elle souligné. Définitivement d'avis que : « une vision prend vie uniquement si on la porte ensemble ».

Entendue comme une amorce du projet, la conférence a permis à Africa Memory Project de présenter le projet du Musée Mémoire d'Afrique et d'échanger sur les enjeux de sa création. Julias-Roberthy Tabaka a tenu la rencontre pour « une première pierre posée pour l'avenir » et livré la suite de l'agenda. Et de préciser : « en mars 2027, nous organiserons un colloque international réunissant des experts mondiaux en histoire africaine, muséologie, anthropologie, science politique, histoire de l'art, etc. ». Le prochain forum devrait « définir les orientations fondamentales du futur musée ».

Trois attentes sont formulées à son endroit. La première sera : « élaborer un guide pour l'exposition permanente », viendra ensuite « le plan stratégique de cinq ans » et en définitive « installer un conseil scientifique interdisciplinaire chargé de piloter le projet ».