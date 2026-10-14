Congo-Brazzaville: Diaspora - Tatiana Niamayoua, une entrepreneure engagée pour la souveraineté sanitaire du Congo

Distinguée Chevalier de l'Ordre du Mérite congolais, l'entrepreneure et lauréate du Prix de l'Entrepreneuriat aux Lumières du Congo 2026 ambitionne de contribuer au développement d'une filière orthopédique nationale, fondée sur les soins spécialisés, la formation et la production locale d'équipements médicaux.

Membre de la délégation congolaise de la diaspora récemment en immersion en République du Congo, Tatiana Niamayoua entend mettre son expérience entrepreneuriale au service du développement de son pays d'origine. Son parcours, marqué par des initiatives en France et un engagement en faveur de l'autonomie sanitaire, illustre les perspectives de contribution des compétences établies à l'étranger à l'économie nationale.

Parmi les trois membres de la délégation élevés au rang de Chevalier de l'Ordre du Mérite congolais par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, l'entrepreneure voit dans cette distinction une responsabilité supplémentaire. Elle avait également été récompensée du Prix de l'Entrepreneuriat lors des Lumières du Congo 2026. « Lorsqu'un État vous distingue, il ne s'agit plus seulement de ce que vous avez fait, mais de ce que vous allez continuer à faire. Un pays ne devient pas souverain avec des dons. Il le devient avec des entreprises, des diplômes et des emplois », souligne-t-elle.

Un projet au service de l'autonomie sanitaire

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À la tête de Niam Holding, développée entre Lyon et Brazzaville, Tatiana Niamayoua ambitionne de mettre en place, dans la capitale congolaise, un centre de référence spécialisé dans la prise en charge orthopédique. L'initiative vise à renforcer l'accès aux soins et à favoriser l'émergence de compétences et de capacités de production sur le territoire national.

Le projet s'articule autour de trois axes. Le premier concerne l'amélioration de l'accès aux soins orthopédiques de proximité, avec une prise en charge répondant aux normes internationales. Le deuxième porte sur la formation certifiée des jeunes Congolais et le transfert de savoir-faire, afin de consolider les ressources humaines disponibles localement.

Le troisième volet concerne la fabrication d'appareillages orthopédiques au Congo. À terme, cette orientation pourrait contribuer à réduire la dépendance aux importations, à maîtriser certains coûts et à raccourcir les délais de prise en charge. Sa concrétisation nécessitera toutefois des investissements, des équipements adaptés et des compétences techniques spécialisées.

La diaspora, un partenaire du développement

La démarche de l'entrepreneure s'inscrit dans une réflexion plus large sur la mobilisation des compétences et des investissements de la diaspora. Sa mission menée en août dernier ainsi que ses échanges avec des autorités ministérielles visent notamment à examiner les conditions nécessaires à la structuration d'une filière orthopédique locale.

Au-delà des financements, cette contribution repose sur le partage d'expérience, la formation professionnelle et la création d'activités génératrices d'emplois. Le secteur sanitaire pourrait ainsi constituer un domaine d'investissement associant viabilité économique et utilité sociale, sous réserve de partenariats adaptés et de la mobilisation des ressources nécessaires.

Entreprendre et servir

En France, Tatiana Niamayoua conjugue la gestion de ses entreprises, ses responsabilités familiales et son engagement en tant qu'élue locale à Lyon. Son parcours nourrit sa volonté de rapprocher les compétences acquises à l'étranger des besoins du Congo.

La distinction nationale qui lui a été décernée ouvre une nouvelle étape de cet engagement. L'enjeu sera désormais de traduire les ambitions portées par Niam Holding en réalisations concrètes, notamment dans les domaines des infrastructures spécialisées, de la formation et de la production d'équipements médicaux.

À travers ce projet, Tatiana Niamayoua défend une conception de la diaspora comme partenaire direct du développement national, capable de contribuer à la création d'entreprises, à la transmission des compétences et au renforcement progressif de la souveraineté sanitaire de la République du Congo.

Dans le cadre des premières étapes de concrétisation de son projet, Tatiana Niamayoua effectuera un nouveau séjour en République du Congo à compter du 17 octobre coiurant. Cette visite marquera une étape importante dans la préparation de son initiative, dont la mise en oeuvre nécessitera des démarches préalables sur le terrain.