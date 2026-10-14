Ile Maurice: Le million d'arrivées franchi à nouveau, les recettes bondissent de 18 %

Pour la deuxième année consécutive, Maurice a franchi la barre du million d'arrivées touristiques en septembre. Selon les chiffres de Statistics Mauritius, 1 042 241 visiteurs ont été recensés entre janvier et septembre, soit une hausse de 3,4 % par rapport à la même période en 2025. Cette progression s'est également confirmée en septembre, avec 114 506 arrivées, en hausse de 9,6 % sur un an.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le transport aérien a assuré l'essentiel des arrivées touristiques, avec 1 017 442 passagers, en hausse de 2,6 % par rapport à la même période en 2025. Le trafic maritime a, de son côté, progressé de 52,1 %, pour atteindre 24 799 passagers.

Les recettes touristiques ont également augmenté. De janvier à août, elles se sont élevées à Rs 74,577 milliards, contre Rs 63,015 milliards un an plus tôt, soit une progression de 18,35 %.

La France en tête

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L'Europe demeure la principale région d'origine des visiteurs, avec 637 836 arrivées sur les neuf premiers mois de l'année. La France conserve la première place parmi les marchés émetteurs, avec 226 429 arrivées, en légère hausse de 0,1 % par rapport à la même période en 2025.

Le Royaume-Uni compte 100 820 arrivées, en baisse de 10 % sur un an. À l'inverse, l'Allemagne a progressé de 13,2 % en pourvoyant 94 591 visiteurs. Même en recul de 4,6 %, La Réunion demeure également un marché important, avec 98 088 arrivées.

L'Afrique du Sud totalise 83 701 arrivées entre janvier et septembre 2026, en hausse de 10,4 % sur un an. Pour le seul mois de septembre, les arrivées en provenance de ce marché ont progressé de 41,6 % par rapport au même mois de 2025.

Les marchés asiatiques affichent également une évolution positive. Les arrivées en provenance de cette région progressent de 16,2 %, avec notamment 64 309 visiteurs en provenance de l'Inde, soit une hausse de 13 %. Au MoyenOrient, les arrivées augmentent de 19,7 %, tandis que celles en provenance d'Arabie saoudite progressent de 16,7 %.